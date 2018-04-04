Задержан очередной оборотень в погонах

Гражданин К.Г. утверждает, что 22 марта 2018 года сотрудники ОВД Сокулукского района подбросили ему в салон авто наркотическое средства. И потом их "обнаружили". После чего начали вымогать за "решение вопроса" 35 тысяч сомов. Первую взятку сотрудники милиции получили, но, видимо, этого им показалось мало. И на момент обращения К.Г. в Службу внутренних расследований МВД "плохие милиционеры" вымогали еще 15 тысяч сомов, сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий вечером 3 апреля сотрудники СВР МВД напротив АЗС "Дастан" по улице Фрунзе города Шопоков Сокулукского района Чуйской области, после получения ранее меченных купюр в сумме 15000 сомов с поличным задержали начальника Жаны-Жерского ПОМ ОВД Сокулукского района Чуйской области майора милиции Р.Н. В ходе обыска в салоне автомашины марки "Тойота-Аурион" в бардачке были обнаружены и изъяты вышеуказанные купюры.

Майор милиции Р.Н., доставлен в СУ ГСБЭП для проведения следственных действий.

Генеральной прокуратурой по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 313 (Получение взятки) Уголовного кодекса.

Дальнейшее расследование уголовного дела было передано в СУ ГСБЭП.

Службой внутренних расследований МВД по данному факту начато служебное расследование.