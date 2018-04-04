Перед Ангелой Меркель маячит бракоразводный процесс

Как сообщают немецкие СМИ, на днях стало известно, что Иоахим Зауэр, муж федерального канцлера Ангелы Меркель, подал на развод.

Позже в своем официальном заявлении профессор уточнил, что решение о разводе принято совместно. По словам Зауэра, проблемы в семье возникали давно. Правда, до недавнего времени с ними удавалось справляться.

Без пяти минут бывший супруг Ангелы Меркель намекнул, что не последнюю роль в решении о разводе сыграла политическая карьера его жены.

"Думаю всем понятно, какая ответственность лежит на плечах у фрау Меркель", - цитируют Зауэра СМИ.

Наблюдатели отмечают и другой аспект – в последнее время в политических взглядах супругов возникли серьезные разногласия. Не исключено, что и этот момент сыграл свою роль.

Фрау Меркель информацию о собственном разводе пока никак не комментирует.