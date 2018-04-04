ШОК! В Бишкеке борются за жизнь изнасилованной собаки

Фонд "Добрые руки", которые оказывает помощь бездомным животным, поделился совершенно шокирующей информацией.

В пятницу в организацию позвонила женщина и сообщила, что во дворе многоквартирного дома микрорайон "Учкун" лежит травмированная собака.

"Прислала фото и видео. Было понятно, что собаке совсем плохо. Договорилась с Турецким Университетом "Манас" привести собаку к ним на лечение. Приехала за собакой. Вообще непонятно, как она туда попала от дороги далеко. Может, подбросили. Ну это уже не важно. Отвезла в клинику.

Сделали рентген позвоночника. Целый.

Рентген всех лап и костей таза. Переломы трех лап. На двух передних и на задней.

Собаке сразу сделали капельницы, обработали все лапы. Профессор посмотрел рентген. Назначил операции на вторник и на среду", - такую изначальную информацию сообщила руководитель фонда Лариса Слободская.

Дальше выяснились жуткие подробности.

"Собаку насиловали и, возможно, неоднократно. Весь анус разорван. Были взяты пробы из прямой кишки, и под микроскопом увидели следы человеческой спермы. Также характер травм на лапах тоже больше соответствует тому, что собаку привязывали. Он вырвался, и поэтому переломы на лапах внизу, и лапы все синие.

На одной лапе именно фаланги вывернуты.

Такие травмы от машины не могут быть. Это издевался человек. Вернее, не человек.

Ужасно. За много лет работы с таким кошмаром встречаюсь впервые.

Операция на переломах пока отложена…

Очень надеюсь, что малыш все-таки выживет", пишет руководитель фонда.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь этому несчастному животному, или другим подопечным фонда, вы можете перечислить любую посильную сумму следующим способом:

ЭЛСОМ 0709784537

Mobilnik.kg 2691551

Qiwi +996709784537

PayPal s.lobodsky@gmail.com

KICB 1280016031941507

Или вы можете позвонить Ларисе по телефону 0709784537, она приедет в удобное для Вас время и место.

"Нам опять требуется помощь на спасение очередной травмированной собачки. Без вас невозможна наша работа", - призывает Фонд.

Также обращаемся к тем, кто, возможно, видел эту собаку где-то или с кем-то. Вы можете сообщить об этом в редакцию VB.KG по телефону 0312 881809. Анонимность гарантируем.