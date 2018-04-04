Будут выявлены фирмы-перевозчики, сорвавшие пассажирские перевозки в Бишкек

В здании столичного муниципалитета состоялось совещание мэра Бишкека Албека Ибраимова с участием государственных и муниципальных органов управления, ответственных за организацию и контроль работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе совещания мэр столицы отметил, что в процессе выдачи лицензий, контроля и мониторинга за перевозкой пассажиров частными фирмами-перевозчиками задействован ряд государственных органов. При этом все стороны в рамках своих полномочий обязаны предпринять необходимые меры по организации, обеспечению и контролю комфортных и безопасных условий передвижения горожан в общественном транспорте.

Управлению городского транспорта поручено:

проработать вопрос по лишению фирм-перевозчиков прав на работу на маршрутных линиях столицы в случаях грубых нарушений правил пассажироперевозок водителями маршрутных такси;

разработать новые схемы движения, в том числе кольцевые, для автобусов большой вместимости, исключающие дублирование с общественным транспортом, с учетом необходимости высвобождения центральной части города от движения маршрутных такси;

Изменить схемы движения маршрутов общественного транспорта для автобусов, троллейбусов, маршрутных такси частных фирм-перевозчиков с учетом графика строительства и ремонта городских дорог в текущем году.

Мэр столицы Албек Ибраимов потребовал от курирующего вице-мэра осуществлять постоянный мониторинг по процессу прибытия новых троллейбусов в столицу и ускорить тендерный процесс по приобретению автобусов большой вместимости.

Также мэр поручил отделу взаимодействия с правоохранительными органами проработать с территориальными подразделениями правоохранительных органов по городу Бишкек выявления фирм-перевозчиков, причастных к имевшей место несанкционированной акции по срыву пассажироперевозок в городе.

На совещании также приняли участие вице-мэр столицы Геннадий Милицкий, представители транспортной инспекции Министерства транспорта КР, Управления городского транспорта, ГУОБДД МВД КР, Бишкекского автотранспортного предприятия и Бишкекского троллейбусного управления.