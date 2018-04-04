Начался обстрел склонов дроги Бишкек-Ош

По сообщению МЧС, из-за угрозы схода снежных лавин на 121-129, 198-250 километре трасссы Бишкек-Ош возникла необходимость проведения мероприятий по принудительному спуску снежных лавин с применением артиллерийского расчета. Обстрел будет проводиться с 4 до 11 апреля.

МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут. Данное мероприятие проводится согласно распоряжения Премьер-министра КР-Начальника Гражданской защиты КР.