Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Начался обстрел склонов дроги Бишкек-Ош

301  0
Павел Рязанов

По сообщению МЧС, из-за угрозы схода снежных лавин на 121-129, 198-250 километре трасссы Бишкек-Ош возникла необходимость проведения мероприятий по принудительному спуску снежных лавин с применением артиллерийского расчета. Обстрел будет проводиться с 4 до 11 апреля.

МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут. Данное мероприятие проводится согласно распоряжения Премьер-министра КР-Начальника Гражданской защиты КР.

URL: https://www.vb.kg/370021
Теги:
лавина, МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  