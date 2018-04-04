Президент потребовал от ГКНБ еще более усердно бороться с коррупцией

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 апреля, принял сразу председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева и директора Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя ГКНБ Сагынбека Исмаилова.

На встрече принял участие секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Руководители ГКНБ и АКС представили информацию об исполнении решения Совета безопасности от 8 февраля 2018 года и о результатах борьбы с коррупцией в государственных органах Кыргызской Республики. В частности, о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам аварии и модернизации ТЭЦ, необоснованного возмещения НДС из республиканского бюджета и другим делам, вызвавшим общественный резонанс, сообщает Отдел информационной политики АПКР.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что анализ результатов деятельности Антикоррупционной службы ГКНБ по итогам первого квартала 2018 года показывает определенную положительную динамику по линии противодействия коррупции. В тоже время он подчеркнул, что для достижения поставленных целей надо работать более усердно и использовать все имеющиеся силы и средства.

Глава государства особо подчеркнул, что коррупция в судебных, надзорных и правоохранительных органах продолжает оставаться одной из главных угроз национальной безопасности страны. И заявил, что работа Антикоррупционной службы ГКНБ находится под пристальным вниманием всего общества.

В свою очередь директор АКС Сагынбек Исмаилов отчитался об основных направлениях деятельности Службы и планах работы на 2018 год. Председатель Государственного комитета национальной безопасности страны Абдил Сегизбаев подчеркнул, что у АКС достаточно сил и ресурсов для выполнения поставленных перед ней задач.

Президент Сооронбай Жээнбеков потребовал от руководства ГКНБ усилить работу по реализации поставленных задач, принимать жесткие меры по искоренению коррупционных проявлений в государственных органах, в том числе и в судебных, надзорных и правоохранительных органах, а также работать в тесном взаимодействии с населением.

"Каждый чиновник, причастный к каким-либо коррупционным преступлениям, должен в обязательном порядке быть привлечен к уголовной ответственности. Не взирая на его предыдущие достижения и заслуги", - подчеркнул Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков также отметил, что Антикоррупционной службе необходимо помимо борьбы с коррупцией также проводить системную работу по предупреждению коррупции, путем выявления причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений и правонарушений.