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Оцените удобство платежных терминалов MegaCom

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Компания MegaCom продолжает масштабное расширение сети собственных платежных терминалов для приема оплаты услуг связи без комиссии.

Современные аппараты, окрашенные в фирменные цвета ведущего сотового оператора, установлены в самых многолюдных местах Бишкека. Абоненты MegaCom легко и быстро пополняют баланс своего мобильного телефона без комиссии, а также оплачивают коммунальные услуги в круглосуточном режиме.

С помощью терминалов MegaCom жители и гости столицы могут оплатить услуги проводного интернета, пополнить электронный кошелек, а также приобрести товары из каталогов или совершить множество других полезных действий.

Стоит отметить, что данные аппараты позволяют внести оплату за справку о несудимости, выдаваемую МВД, погасить штрафы Патрульной милиции, имущественные налоги и страховые взносы.

Простой и доступный интерфейс платежных терминалов MegaCom позволяет проводить платежи любому человеку – от школьников и до пенсионеров. Все, что потребуется - это:

  1. выбрать необходимого поставщика услуг;
  2. указать реквизит платежа (номер мобильного телефона, расчетный или лицевой счет и т.д.);
  3. вставить купюру в купюроприемник;
  4. далее платеж будет моментально зачислен и подтвержден чеком, который выдаст терминал.

Прием платежей через представленный аппарат, осуществляется в режиме реального времени. В считанные секунды денежные средства в полном объеме попадут на указанный счет, что является несомненным преимуществом платежного терминала. Оцените возможность избежать длительных очередей и значительно сэкономить время в городской суете.

Ознакомиться с адресами всех терминалов MegaCom можно на официальном сайте компании.

URL: https://www.vb.kg/370024
Теги:
#MegaCom
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