Задержан очередной кыргызстанец-террорист, воевавший наемником в Сирии

ГКНБ 28 марта задержан гражданин Кыргызстана "З.З.", 1972 года рождения. Установлено, что задержанный прошел диверсионно-террористическую подготовку в зарубежных лагерях МТО. Участвовал в составе бандформирований террористических организаций в боевых действиях против правительственных войск в Сирии.

По данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.375 ч.2 ("Наемничество") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.