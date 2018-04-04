Неприятная новость для "тендерных" коррупционеров

Достаточно важная новость - президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 февраля 2018 года.

Закон принят в целях снижения уровня коррупции среди должностных лиц, задействованных в процессе государственных закупок.

Указывается, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных закупках" для установления аффилированности по критерию участия в уставном капитале в настоящее время необходимо наличие права владения 20 и более процентами общего количества акций для любого лица в отношении юридического лица.

Соответственно по данному основанию лица, владеющие менее 20 процентами акций не считаются аффилированными и на них не распространяются ограничения, предусмотренные законодательством.

Так было раньше.

В связи с этим во втором предложении абзаца пятого статьи 3 Закона КР "О государственных закупках" исключена норма, в соответствии с которой для установления аффилированности необходим факт владения 20 и более процентами акций от общего количества акций акционерного общества.

После вступления в силу настоящего Закона лица, занимающие политические государственные должности, политические муниципальные должности, специальные государственные должности, и их близкие родственники, являющиеся, учредителями и (или) участниками поставщика (подрядчика) независимо от доли владения акциями будут признаваться аффилированными лицами.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, уточняет Отдел информационной политики АПКР.