Опять пожар в торговом центре - теперь в Москве

По некоторым данным есть пострадавшие. Ведётся эвакуация
Как сообщают российские СМИ, На востоке Москвы горит торговый центр "Персей".
По данным источников в экстренных службах, есть пострадавшие.
Ведётся эвакуация, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В штабе пожаротушения ИА ТАСС рассказали, что на данный момент эвакуированы 115 человек. Там информацию о пострадавших опровергли. В штабе также отметили, что ведётся проверка задымлённых помещений четвёртого этажа, где возникло возгорание.
Торговый центр "Персей" находится на Малой Семёновской улице.