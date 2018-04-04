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Опять пожар в торговом центре - теперь в Москве

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ВБ

По некоторым данным есть пострадавшие. Ведётся эвакуация

Как сообщают российские СМИ, На востоке Москвы горит торговый центр "Персей".

По данным источников в экстренных службах, есть пострадавшие.

Ведётся эвакуация, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В штабе пожаротушения ИА ТАСС рассказали, что на данный момент эвакуированы 115 человек. Там информацию о пострадавших опровергли. В штабе также отметили, что ведётся проверка задымлённых помещений четвёртого этажа, где возникло возгорание.

Торговый центр "Персей" находится на Малой Семёновской улице.

URL: https://www.vb.kg/370027
Теги:
пожар, Москва
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