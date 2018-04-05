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Наши женщины выбрасывают детей на мусор. Простит ли нас Всевышний?

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ВБ

Меня зовут Чингиз, мне 42 года. Сколько себя помню, жил в детском доме. Родителей не знаю, да мне это и не нужно. Спасибо что дали жизнь. Сегодня у меня семья, трое детей. Один из них – приемный. Денег немного, но уж в самый голодный день на чай с лепешкой и маем хватает.

С учетом моей жизненной истории я в шоке от того, что происходит сегодня в нашей республике. Женщины или не знаю, как их назвать этих тварей, рожают детей и выбрасывают их на помойку. Как будто использованные прокладки, простите.

Сегодня, прочтя новость о том, что найден очередной труп младенца, я весь день вдалбливал своим детям, что какая бы беда с ними в жизни ни случилась, они никогда не должны накладывать руки на себя или своих детей. Если уж так случилось.

Что должно сломаться в нашем обществе, что детей стали выбрасывать? Это не укладывается в моей голове! Ну вы если додумались как забеременеть, выносить ребенка, ну наберитесь мозгов хотя бы до любой двери донести сверток! Неужели это так сложно?

Я многое вынес в жизни. И думал, меня уже ничто не может тронуть или испугать. Но вот эти выброшенные дети, они сводят меня с ума. Мне кажется, что-то в нашем обществе случилось очень страшное, если мы, кыргызы, которые всегда чтили жизнь старших, оберегали детей, стали так поступать. А как ни страшно сознавать, практически все выброшенные дети – именно кыргызы.

Простит ли нас когда-нибудь Всевышний….

Извините за излишнюю эмоциональность.

URL: https://www.vb.kg/370030
Теги:
дети
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