В Бишкек вернулись криминальные аборты?

Очередное страшное событие, произошедшее, к сожалению, утром в центре столицы. В районе кафе "Штайнброй" был найден труп новорожденного.

Как позже определили эксперты, это оказался плод ребенка 4-5 месяца развития. Сотрудники УВД Свердловского района тут же начали опрос местных жителей, прочесывать местность, но пока их оперативно-розыскная деятельность никаких результатов не даст.

Возможно этих результатов не будет никогда. Те, кто хотят избавиться от своих новорожденных детей таким вот варварским образом, стараются выбрать место подальше от своего обитания.

Но проблема с этим случаем не только в самом факте избавления от младенца. Тут еще и возраст ребенка, вернее, плода. Как подсказали VB.KG сотрудники УВД, не исключено, что в Бишкек вернулась практика подпольных криминальных абортов.

Это значит не просто без лицензии, а буквально на кухонных столах, без медицинского образования, без медикаментов и необходимых инструментов.

Так называемые абортарии, рассказали редакции, в принципе всегда имели место в столице. Но в последнее время с учетом большого количества медицинских центров подобных случаев зарегистрировано не было.

Но, видимо, что-то изменилось - возможно вырос процент тех женщин, которым услуги даже самых бюджетных медицинских кабинетов не по карману. Кто-то по-прежнему из-за невежества предпочитает обращаться к "знахарям", нежели представителям официальной медицины.

А если так, то не исключено, что прямо сейчас где-то в столице или ее пригородах от сепсиса и потери крови (частые последствия криминальных абортов) умирает женщина.

Может, и не одна...