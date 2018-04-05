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По факту изнасилования собаки заведено уголовное дело

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Мария Озмитель

Произошедшим с собакой заинтересовалась не только пресса, но и милиция. Об этом сообщает Фонд "Добрые руки". Следователь выяснил у руководителя фонда все подробности, была написана объяснительная, как и где собаку нашли. Как установили факт изнасилования.

"Завтра обещали, что участковый свяжется с женщиной, которая его нашла и будет заниматься уже на месте расследованием. К сожалению, никаких доказательств, конечно, нет. Но это,наверное, первый раз,когда милиция сама завела дело, связанное с жестоким обращением с животным. Вдруг все-таки найдут",- отмечается в сообщении фонда.

Делом занимается Свердловское УВД.

URL: https://www.vb.kg/370032
Теги:
насилие, уголовная ответственность, животные
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Комментарии
Марина
05.04.2018, 10:49

Ужасно, что этот кто то ходит среди нас, рядом с нашими детьми, что может стукнуть ему в голову? Это уже сформированнфй садист. Все серийные убийцы исадисты начинают с животных.

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Улан1981 аферист
05.04.2018, 11:28

даже жутко думать! что за тварь среди людей

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Химера
05.04.2018, 12:35

Милиции спасибо что не отвернулись дай бог найти этого изувера вообще бы было хорошо ,а то что у него на уме ходит ведь гад среди нас со своей больной башкой

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Света
05.04.2018, 13:05

ДНК по сперме можно определить и прокатить по дате с уже с теми кто зарегестрирован.Хотя не знаю,так в цивильных странах делают,не у нас. Да и жестокость у нас поощряется,поэтому такой ужас и происходит и будет происходить,т.к и власти и уже с телевидения такие как Малышева орут о жестокости и убийствах! Это уже ад!

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