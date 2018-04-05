По факту изнасилования собаки заведено уголовное дело

Ужасно, что этот кто то ходит среди нас, рядом с нашими детьми, что может стукнуть ему в голову? Это уже сформированнфй садист. Все серийные убийцы исадисты начинают с животных.
Произошедшим с собакой заинтересовалась не только пресса, но и милиция. Об этом сообщает Фонд "Добрые руки". Следователь выяснил у руководителя фонда все подробности, была написана объяснительная, как и где собаку нашли. Как установили факт изнасилования.
"Завтра обещали, что участковый свяжется с женщиной, которая его нашла и будет заниматься уже на месте расследованием. К сожалению, никаких доказательств, конечно, нет. Но это,наверное, первый раз,когда милиция сама завела дело, связанное с жестоким обращением с животным. Вдруг все-таки найдут",- отмечается в сообщении фонда.
Делом занимается Свердловское УВД.