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В Кызыл-Кие водительские права выдали женщине со слабоумием

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Павел Рязанов

ГСБЭП по Кадамжайскому району и городу Кызыл-Кыя Баткенской области совместно с прокуратурой города Кызыл-Кия проверяя местные автошколы установили факт вопиющего нарушения.

Должностные лица Регистрационно-экзаменационного отдела ДРТСиВС (РЭО г города Кызыл-Кия) в феврале 2016 года выдали водительское удостоверение категории "В" гражданке М.Н. Все бы ничего, если бы она с 2013 года не состояла на диспансерном учете в психиатрическом кабинете Центра семейной медицины в Кызыл-Кие с диагнозом "Неуточненная деменция умеренной степени" (приобретенное слабоумие). И, естественно, не могла пройти соответствующие экзамены на получение водительских прав.

Однако, гражданка предоставила справку, выданную в ноябре 2015 года врачом-наркологом вышеназванного ЦСМ, что М.Н. здорова, и на учете психиатра не стоит. Сотрудники автошколы то-ли сознательно, то ли проглядели, что нарколог ну никак не мог оценивать психологическое состояние М.Н.

Как такое могло произойти, теперь будет выяснять следствие.

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 350 (подделка документов) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ГСБЭП продолжает проверки по выявлению аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370035
Теги:
ЦСМ, ГСБЭП
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Комментарии
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05.04.2018, 13:07

Если гражданка М. Н. смогла добыть себе справку, то не такая уж, наверное, и слабоумия...

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