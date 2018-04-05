В Кыргызстан грузовики завезли под видом... тракторов

В 15 ноября 2011 года по 10 января 2012 года юридическими и физическими лицами импортированы в Кыргызскую Республику 354 шт. грузовых автомобилей марки "DAF", "MAN", "IVECO", "SCANIA" и другие, предназначенные для перевозки грузов. Данным транспортным средствам при декларировании следовало присвоить код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности государств участников ЕврАзЭС (ТНВЭД) "8704" - моторные транспортные средства для перевозки грузов. Ставка таможенной пошлины по данному коду составляла 10 процентов от таможенной стоимости, сообщает пресс-служба ГП КР.

Однако, при декларировании указанных машин в таможенных декларациях указывались код ТНВЭД "8701" - тракторы, ставка таможенной пошлины по данному коду составляла 0 процентов.

Таким образом, инспекторы Центральной таможни ГТС при ПКР "Б.Ш." умышленно оформили все 354 шт. грузовые автомобили под кодом ТНВЭД "8701" - тракторы. Тем самым создали условия юридическим и физическим лицам уклониться от уплаты в бюджет государства таможенных платежей на сумму свыше 30 млн. сомов. По данному факту Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.

В настоящее время уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.