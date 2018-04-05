Бакай Элсом - мир банковских услуг в твоём телефоне

"Бакай Банк"запустил новый продукт - электронный кошелек Бакай Элсом, управлять которым можно при помощи мобильного приложения. Пользователи могут совершать различные транзакции, используя мобильный телефон, просто скачав приложение в Play Market. О возможностях Бакай Элсом рассказал начальник отдела электронной коммерции управления платежных систем ОАО "Бакай Банк" Дилгер Койлубаев о мобильном кошельке.

Бакай Элсом - электронный кошелек, который позволяет пользователю хранить деньги и осуществлять с их помощью безналичные расчеты. Электронный кошелек, по сути, является аналогом банковского счета, но предлагает более удобный и простой способ совершать финансовые операции.

- Расскажите, когда и почему появилась идея создания электронного кошелька?

- Идея создания собственного электронного кошелька Бакай Банка появилась достаточно давно. Однако для реализации в жизнь этой идеи необходимо было многое сделать. Сначала несколько лет назад банк подписал меморандум о развитии электронного кошелька Элсом. После чего мы работали над получением лицензии от Национального банка на эмиссию электронных денег. В 2017 году получили одобрение финансового регулятора. Следующим нашим шагом стали разработка и внедрение нашего электронного кошелька. В результате 26 марта мы официально запустили новый продукт.

Что касается второго вопроса, то тут мы исходили из желания сделать наши сервисы еще более доступными для клиентов. Дело в том, что охват населения банковскими услугами сегодня относительно небольшой, а вот мобильный телефон имеет практически каждый кыргызстанец. Мы решили использовать это.

- Что нужно сделать для того чтобы начать использовать электронный кошелек Бакай Элсом?

- Для удобства пользователей мы также запустили мобильное приложение Бакай Элсом. Любой пользователь с мобильным устройством, работающим на базе Android, может скачать его в Play Market. Кошелек доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Для того, чтобы начать использовать его достаточно пройти простую регистрацию (зарегистрировать свой номер телефона и ввести паспортные данные). Для обеспечения работы мобильного приложения необходимо иметь только доступ к интернету.

- Планируется ли создание приложений для iOS?

- Да, конечно сейчас мы работаем над iOS, как только приложение будет готовы, мы известим наших клиентов.

- Как работает электронный кошелек Бакай Элсом?

- Бакай Элсом - продукт, которым могут пользоваться все граждане Кыргызстана, он охватывает все регионы страны - и города, и села. Наш электронный кошелек дает возможность 24 часа в сутки 7 дней в неделю оплачивать все популярные сервисы и товары, которые имеются в Кыргызстане, начиная от оплаты коммунальных услуг, заканчивая совершением покупок в магазинах, которые поддерживают систему Элсом. Используя наше приложение, граждане могут также осуществлять перевод средств с кошелька на кошелек. Операции совершаются в режиме реального времени независимо от места нахождения пользователя. Это базовый пакет услуг, который мы предлагаем гражданам.

Справка: В настоящее время в 31 интернет-магазине и в 500 торговых точках Кыргызстану можно совершить покупки используя электронный кошелек Бакай Элсом. И их количество постоянно растет.

- Какие дополнительные услуги Вы предлагаете пользователям Бакай Элсом?

- Первый шаг для того чтобы использовать Бакай Элсом - это скачать одноименное мобильное приложение в Play Market. Следующий шаг, граждане могут прийти в любое отделение ОАО "Бакай Банк" и зарегистрировать свой электронный кошелек. Это дает дополнительные возможности такие как: обналичивание денежных средств, находящихся на балансе Бакай Элсом. Кроме того, в ближайшее время держателям зарегистрированных электронных кошельков станут доступны: погашение кредита, пополнение депозита и расчетного счета в "Бакай Банке". Также мы рассматриваем возможность запуска быстрых кредитов через Бакай Элсом, когда кредит можно будет взять в нашем банке онлайн, не выходя из дома, но это пока будущее.

- Вы сказали, что используя Бакай Элсом можно оплатить различные услуги и даже обналичить денежные средства. Во сколько населению обойдутся услуги Бакай Элсом?

- У банка нулевая комиссия по оплате услуг. Это значит, что для граждан оплата услуг или покупка товаров, используя электронный кошелек "Бакай Банка" абсолютно бесплатна. Что касается обналичивания средств, то банк взимает комиссию в размере 0,2% от суммы снятия. Например, услуга обналичивания 1000 сомов с электронного кошелька, будет стоить 2 сома.

- В чем принципиальное различие между электронным кошельком Бакай Элсом и мобильными кошельками, которые предлагали использовать сотовые операторы?

- Это наша альтернатива мобильным кошелькам. Принцип очень похож, любой человек с мобильным телефоном теперь может оплатить услуги или совершить покупки. Однако есть и существенная разница. В мобильных кошельках, которые предлагали "сотовики", оплата происходила с баланса мобильного телефона, что довольно рискованно. В случае же с электронным кошельком Бакай Элсом все абсолютно безопасно: средства находятся на счету в банке, они обеспечены реальными деньгами и банк несет 100% гарантию сохранности этих средств.

- Есть ли опасность электронного мошенничества при использовании кошелька Бакай Элсом? Насколько защищены деньги клиентов?

- Мошеннические схемы полностью исключены. Любая транзакция фиксируется в нашей базе данных и имеет свой маршрут. Мы с точностью можем проследить, когда и куда ушли деньги. Также исключены несанкционированные списания. Без согласия владельца кошелька у него не могут быть списаны денежные средства. Для входа в систему необходимо иметь доступ к телефону гражданина, ввести PIN-код, который служит защитой кошелька. Кроме того, каждая транзакция дополнительно защищена уникальным кодом, который приходит по SMS.

- Расскажите о ваших дальнейших планах.

- Наш банк полностью поддерживает руководство республики по переходу на безналичные расчеты в экономике страны в целях усиления прозрачности движения финансовых потоков. Мы заинтересован в том, чтобы в Кыргызстане развивалась электронная коммерция в сфере финансовых услуг. И мы продолжим работать в этом направлении. Согласно нашим планам, кошелек Бакай Элсом должен стать максимально удобным и полезным продуктом, отвечающим всем потребностям клиентов "Бакай Банк". Мы убеждены, кыргызстанцы осознают все преимущества Бакай Элсом и будут активно его использовать.

ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.