Посетители ресторана "Ала-Тоо" пострадали от сальмонеллы

ЦГСЭН г. Бишкек сообщает, что завершены лабораторные исследования проб продукции взятой после массового пищевого отравления в ресторане "Ала-Тоо".

Причиной отравления послужила курица по-тайски в кляре, в которой высеяна бактерии сальмонеллеза. В результатах проб, взятых у больных в РКИБ, также выявлена бактерия сальмонеллы.

Так как сальмонелла была обнаружена только в пробах готовой продукции (в пробах сырья не обнаружена), можно сделать вывод о нарушении технологии приготовления продуктов и условий хранения.

ЦГСЭН г. Бишкек продолжает работу по устранению причин массового пищевого отравления, в связи с этим сегодня, 5 апреля, проводится дезинфекционная обработка кухни ресторана "Ала-Тоо".

На 5 апреля в Республиканской клинической инфекционной больнице стационарное лечение получают 94 человека, в лечебных организациях Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей стационарное лечение получают 36 человек.