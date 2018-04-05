Главными должны быть регионы, а не Бишкек и Ош

Проблема Кыргызстана заключается в том, что основной упор был сделан на развитие столиц. Это привело к дисбалансу

В Оше по инициативе Клуба региональных экспертов КР "Пикир" при поддержке аппарата президента Аппарата Правительства прошел круглый стол "Укрепление межрегионального сотрудничества с Россией как инструмент развития регионов". На нем обсудили перспективы социально-экономического развития Кыргызстана в контексте расширения межрегиональных связей Кыргызстана и России, а также стран ЕАЭС.

Модератор круглого стола Игорь Шестаков напомнил, что Сооронбаем Жээнбековым 2018 год объявлен годом развития регионов.

- Особый вклад в региональное развитие могут внести экономические связи с основным торгово-экономическим партнером республики – Российской Федерацией. Стоит также отметить, что глава государства видит в качестве инвесторов предпринимателей из диаспор КР в РФ. В Москве, например, практически во всех торговых точках на станциях метро широко представлена швейная продукция из Кыргызстана. Между тем, наши швейники доказали, что товар не уступает аналогам из других стран. Это позволило Кыргызстану обратить на себя внимание и наращивать свой производственный потенциал. Так как, вступив в ВТО, мы стали страной китайского реэкспорта. А вступив в ЕАЭС, становимся государством, которому есть, что предложить на внешний рынок, - подчеркнул Шестаков.

При этом эксперт аппарата правительства КР Эльгиза Раева отметила, что в настоящее время сохраняется дисбаланс. Зона развития сосредоточена лишь вокруг Бишкека и Оша.

- Необходимо перевести внимание на развитие регионов в целом. Это потребует совместных усилий всех ветвей власти и гражданского сектора. Уже сейчас даны конкретные рекомендации ЖК и правительству, которые непосредственно касаются развития регионов. Будут разработаны долгосрочные комплексные программы для каждого, утверждены стандарты планирования сел, городов и других территориальных единиц, - отметила Раева.

Продолжая тему, заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области Ахмаджан Маххамадов подчеркнул, что сильной страна становится, когда сильны ее регионы. Проблема же Кыргызстана заключается в том, что основной упор был сделан на развитие столиц – Бишкека и Оша, что привело к очевидному дисбалансу.

- На самом деле, основные ресурсы сосредоточены не в центрах. Поэтому создание рабочих мест ближе к сырьевым ресурсам должно стать новым лозунгом Кыргызстана. Строительство новых производственных объектов и крупных промышленных предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства должно дислоцироваться именно в регионах. При этом необходимо обеспечить строительство социальных объектов и создание комфортных условий для проживания населения. На мой взгляд, это должно стать задачей номер один, - отметил чиновник.

Развить регионы республики поможет и сотрудничество с Россией. Как подчеркнула заведующая отделом ЕАЭС министерства экономики КР Индира Ахматова, сегодня КР и РФ вышли на новый этап торгово-экономического сотрудничества, которое характеризуется многоплановостью и близостью подходов к международным и региональным вопросам, а также нацеленностью на развитие интеграционных процессов.

- Ежегодно между нашими странами наращивается товарооборот, в частности увеличивается именно экспорт молочной кыргызской продукции, овощей, фруктов, текстильной и трикотажной продукции и т.д., - сообщила представитель Минэкономики.

Будущее областей экономист Эркин Абдыразаков увидел в работе по наращиванию экспортного потенциала. Но для начала предложил все же провести территориально-административную реформу, и возложить больше ответственности на местные власти.

- У нас есть районные бюджеты, областные бюджеты, но нам нужен инструментарий для эффективного использования этих бюджетов в целях продвижения инициативы развития регионов. Средства, выделяемые государством, нужно использовать, чтобы мобилизовать население. Мы говорим, что мигранты перечисляют по два миллиарда долларов в год. Эти деньги, конечно, вносят определенный вклад в региональное развитие, но не носят характера прямых инвестиций. Чтобы деньги мигрантов начали работать, необходимо вернуть доверие населения к государственным и муниципальным органам, обеспечить гарантии сохранности капиталов, а также создать инфраструктуру, дороги и т.д., - отметил эксперт.

Абдыразаков порекомендовал разработать систему оценки деятельности руководства регионов.

- Нужно на постоянной основе проводить личную оценку работы руководителей областей и районов по следующим пунктам: сколько инвестиций они привлекли, насколько улучшили инфраструктуру и инвестиционный климат, а также насколько процентов обеспечили импортозамещение за счет защиты интересов местных товаропроизводителей. Тогда проблема сдвинется в положительное русло, - подытожил экономист.