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Премьер КР поблагодарил японцев за гемодиализные аппараты для нарынчан

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Павел Рязанов

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков встретился с председателем совета директоров общественного фонда "Токуда" (Япония) Мари Токуда. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Есихиро Ямамура. Сторонами были обсуждены перспективы совместного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Премьер-министр выразил благодарность фонду "Токуда" за предоставленные гемодиализные аппараты Нарынской областной больнице. По его словам, данная помощь является очень важной для граждан страны. Он особо отметил, что Правительством и впредь будет уделяться особое внимание профилактике почечных заболеваний и повышению доступа граждан к качественным медицинским услугам.

Председатель совета директоров общественного фонда "Токуда" Мари Токуда выразила благодарность Главе Правительства за встречу и выразила готовность к углублению дальнейшего сотрудничества по озвученным в ходе встречи вопросам.

Сапар Исаков сообщил Мари Токуда, что за оказанную своевременную помощь в сфере здравоохранения, а также вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Японией, было принято решение о награждении почетными грамотами Правительства Кыргызской Республики ее отца – председателя правления Группы медицинских учреждений "Токушюкай медикал корпорейшн" Торао Токуда и почетного консула Кыргызстана в Японии Масахару Мидзусако.

URL: https://www.vb.kg/370043
Теги:
здоровье, медицина
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