Кыргызстан теряет международные резервы

Нацбанк КР сообщил о том, что международные резервы КР за месяц сократились на 3,6 млн. долларов. Если с начала года регулятор констатировал увеличение показателей на 32,19 млн., то за прошедший месяц они показали спад. Всего по итогам марта резерв КР составил около 2.2 млрд долларов США.

Экономисты подобную тенденцию объяснили сезонностью. По словам Сергея Пономарева, весна – время деловой активности как в сфере торговли, так и в аграрном секторе.

- Но в процентном соотношении существующее снижение незначительное. Это менее одного процента. Поэтому волноваться не стоит. Тем более, что ситуация с нацвалютой в КР, по сравнению, с соседними государствами стабильна в течение 25 лет. Резких обвалов, как в Казахстане и в России, у нас нет. Думаю, после того, как фермеры закупят семена, ГСМ и т.д., линия международных резервом вновь пойдет вверх, - надеется Сергей Васильевич.

Напомним, Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более чем десяти видов валюты и золота. Они могут использоваться для расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты. Находятся "запасы" денег и золота под контролем государства.