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С насекомыми и браконьерами в КР будут бороться с помощью дрона

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ВБ

Руководство государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР совместно с корейскими производителями провели испытание многофункционального беспилотного летательного аппарата (дрон), предназначенного для борьбы с вредителями и насекомыми, сообщает ведомство.

Отмечается, что кроме борьбы с вредителями и насекомыми с помощью беспилотного летательного аппарата можно создать ортофотопланы местности, трехмерные модели рельефа и последующем их можно использовать при лесоустроительный работах, в частности при картировании лесов.

В настоящее время при лесоустроительных работах есть острая нехватка спутниковых снимков высокого пространственного и временного разрешения. Применение беспилотного летательного аппарата может служить альтернативным источником данных дистанционного зондирования земли.

Использование беспилотных летательных аппаратов в лесоустройстве позволяет получит актуальные данные в короткие сроки и сделать съемку в инфракрасном диапазоне для исследования лесных насаждений. Также, благодаря мультиспектральной камере можно определить породный состав насаждений и других таксационных параметров.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат позволяет Департаменту охраны и использования природных ресурсов улучшить результаты по выявлению и пересечению фактов нарушения природоохранного законодательства(браконьерства), сделать аэросъемку в труднодоступных местностях во время оперативных рейдов.

Вместе с тем летательный аппарат значительно расширить возможности в осуществлении работ по мониторингу диких животных во время учетных работ, получение фото и видео съемок диких животных в их естественной среде обитания.

По словам генерального директора корейской фирмы "MGIT" господина Джонг у Чоль, стоимость многофункционального беспилотного летательного аппарата 15 тыс. долларов. Данный аппарат приспособлен работать в любых погодных условиях, и в день может опрыскивать более 40 гектаров лесного хозяйства от вредителей и насекомых.

Необходимо отметить, что Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ приобретает данный многофункциональный дрон.

Из каких резервов и за чей счет будет приобретена техника, не уточняется.

URL: https://www.vb.kg/370045
Теги:
браконьерство
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