Нужна ли нам горная промышленность?

История – наука не очень надежная. Конечно, археологические находки, книги и другие исторические артефакты проливают свет на наше далекое и не очень далекое прошлое, но беда в том, что трактуются они обычными людьми, живущими в определенном историческом промежутке времени и очень часто подгоняющими факты-находки под свое понимание мироустройства, а зачастую используя историю в своих, не всегда праведных целях.

К чему это я? Иногда историки спорят о том, сколько же нам, кыргызам, лет-веков-тысячелетий. Но вот что не оспаривает ни один историк: мы, кыргызы, очень древняя нация, причем нация, во многом сохранившая свои традиции, древний уклад жизни. Зайдите в юрту где-нибудь совсем недалеко от Бишкека и вы увидите, как жили наши предки сто, тысячу и более лет тому назад. Жили в единении с природой, занимались животноводством и не задумывались о том, как изменится Кыргызстан, и каким он будет в наши дни.

А он изменился. Кыргызстан – земледелец, Кыргызстан – энергетик, Кыргызстан – горняк - вот что мы видим сегодня в дополнение к пасторальным картинам нашего давнего-недавнего прошлого. И хотя проблем во всех отраслях экономики хватает, нельзя не признать, что они все же изменили облик нашей страны с ее каскадами ГЭС, современными горными предприятиями, растущими вширь и ввысь городами.

Давайте немного поговорим о горнодобывающей промышленности Кыргызстана, вокруг которой никогда не утихали страсти, которые сегодня и вовсе разгорелись с новой силой.

Горная промышленность пришла на нашу землю вместе с советской властью, с геологами-первопроходцами В. Поярковым, В. Поповым, Д. Щербаковым и многими другими. В 30-е – 40-е годы были открыты месторождения и введены в эксплуатацию очень важные для Советского Союза предприятия, в том числе и оборонного назначения: Актюз, Сумсар, Хайдаркан и другие.

Все это изменило экономическую структуру страны, за короткое время превратив Кыргызстан из отсталой имперской окраины в современный промышленно-сельскохозяйственный комплекс союзного значения. Так было до развала СССР, а затем нас постигла участь других братьев-сестер по Союзу: разрыв экономических связей, развал производства, не очень симпатичное лицо дикого капитализма в сочетании с ужасной физиономией анархического, говоря современным языком, всеобщего "пофигизма". И не самые лучшие человеческие качества проснулись в некоторых наших согражданах, в том числе и облеченных властью.

Вот тогда-то и ушел за бесценок бриллиант нашего горнопромышленного потенциала, открытый и разведанный еще советскими геологами – Кумтор, являющийся месторождением мирового класса. И хотя в дальнейшем Правительству Кыргызстана удалось несколько улучшить условия сотрудничества с Центеррой, но, как говорится, осадочек-то остался. Ну, Кумтор и связанная с ним историческая справедливость – это нескончаемая тема для отдельного разговора, который мы, может быть, и захотим продолжить. Одно лишь не будем забывать: довольны ли мы условиями кумторовской сделки, недовольны ли, сегодня страна выживает во многом за счет деятельности Кумтора, на котором за годы деятельности выросли кыргызстанские профессионалы горного дела мирового уровня.

А что же происходит с остальными месторождениями и построенными/не построенными на них горными предприятиями? Следующий объект, который у всех на слуху – Джеруй, также открытый и детально разведанный еще советскими геологами. Прекрасный объект! Это ведь как надо было постараться нашим чиновникам, до какого состояния панического страха надо было довести различных инвесторов, чтобы этот несколько меньший, чем Кумтор, бриллиант до сих пор не был введен в эксплуатацию?!

По-доброму, уже лет 15-20 это горнорудное предприятие, если бы оно было построено и введено в эксплуатацию, могло наполнять наш бюджет десятками миллионов долларов и давать работу сотням кыргызстанцев. Сегодня судьба этого объекта по-прежнему непонятна. Строим? Перепродаем? Вообще не будем строить и вернемся к мораторию на строительство? Играем-с, господа.

Талды-Булак Левобережный, пожалуй, следующее по значимости золоторудное месторождение, опять же открытое и разведанное советскими геологами и уже в начале 90-х подготовленное к эксплуатации. И что, начали строительство ГОКа? Конечно же нет, началась обычная для нас инвестиционно-политическая чехарда: очень странных и ничего не делающих швейцарцев сменили малазийцы, которые провели дополнительные разведочные работы на центральной части месторождения, после чего скромно удалились восвояси. Затем Кыргызалтын сотрудничал с австралийцами, на смену которым пришли наши братья-казахи, которые, к сожалению, не были достаточно активны и перепродали свою долю китайской компании Цзыцзынь (Zijing Mining Corp.). Наконец-то предприятие начало работать и выпускать золото. Вы посмотрите, какая мучительно-сложная судьба у этого объекта, и это характерно для нашей горной промышленности в целом!

Также с большим опозданием начата эксплуатация месторождения Иштамберды (опять же наши китайские друзья постарались, хотя производят пока только концентрат).

Успешно освоено силами крупной казахстанской компании КазМинералс золото-медное месторождение Бозымчак. Значительные налоговые и иные поступления в наш бюджет, сотни рабочих мест – и, конечно же, нескончаемая череда проверок со стороны всех имеющихся в Кыргызстане правоохранительных и иже с ними органов. Заводятся непонятные уголовные дела.

А вот еще один объект, ставший предметом интриг и скандалов последнего времени – золото-медное месторождение Куру-Тегерек, правами на разработку которого обладает китайская компания Кичи-Чаарат, "дочка" крупнейшей государственной китайской золотодобывающей компании ChinaGold. Тоже многострадальный объект, открытый и предварительно разведанный советскими геологами, а затем доразведанный иностранными инвесторами, и в конечном счете попавший в умелые и заботливые руки наших китайских друзей. Без шуток – китайцы действительно большие умельцы, они фактически привели Куру-Тегерек не просто к началу разработки месторождения, но и практически к долгожданному моменту получения продукции. Но вот опять скандал: оказывается, нарушены правила лицензирования, все, будем аннулировать лицензию. Честно говоря, даже возразить особо нечего: конечно, закон надо соблюдать, но вы посмотрите, к чему привели эти нарушения – предприятие готово в скором времени начать работу! То есть лицензия не была перепродана, работа шла, хоть и очень медленно (так ведь и месторождение-то очень сложное!), цель почти достигнута. И почему-то именно сейчас кому-то стало нужно уничтожить инвестора, кому же?

Конечно, наши чиновники далеко не ангелы, а некоторые из них, возможно, и недостаточно блюдут закон, но ведь в данном случае, вольно или невольно, они проявили государственное мышление и, даже нарушив в какой-то степени закон, сделали благое для страны дело. Если брали взятки – докажите и накажите, а если не можете доказать, то оставьте их в покое и дайте предприятию начать работу.

Вы обратили внимание, сколько у нас оказывается работающих или готовых к работе горных предприятий? Не только Кумтором должен жить и живет Кыргызстан! И это не считая компаний, которые на свой страх и риск занимаются геологией, то есть за свои деньги изучают недра нашей страны. Естественно, это иностранцы, потому что наши бизнесмены не готовы вкладывать деньги в рискованный бизнес, коим и является геология. Странные люди эти иностранные инвесторы! И лицензии у них отнимают, и проверками мучают, и ставят преграды на каждом шагу, и дороги перекрывают, и полевые лагеря жгут, а они все-равно приходят к нам и тратят огромные средства именно у нас в стране. Все-таки верят в нас.

Вот, например, компания Чаарат, работающая в Чаткальском районе, затратившая огромные средства на открытие значительного по своим масштабам золоторудного месторождения– возможно, следующего бриллианта нашей горной промышленности. Или же компания Z-Explorer, открывшая золоторудное месторождение Шамбесай (сегодня принадлежит китайцам, которые, похоже, испытывают огромные сложности с освоением месторождения). Ряд компаний проводят масштабные геолого-поисковые и геолого-разведочные работы, которые дают нам очень серьезную надежду на открытие новых и новых, в том числе золоторудных, месторождений. Все это, без сомнения, делает горную отрасль очень перспективной для нашей экономики.

В этой небольшой и не претендующей на глубину анализа статье мы поговорили лишь о нескольких объектах горнорудной промышленности, вернее ее золоторудного сектора, состояние дел на которых характеризует общее положение дел в отрасли. Подытожить все можно так: иностранные инвестиции в отрасль приветствуются, но реальная поддержка инвесторам оказывается далеко не всегда и не в полной мере.

Кумтор мы не любим потому, что нас обманули на начальном этапе работы, засилья китайских горнорудных компаний мы боимся просто потому, что они китайские и потому что они уже скупили значительную часть горнорудных предприятий, на всех остальных смотрим как на дойную корову, которую надо начать доить как можно раньше, даже если она пока и не может физически давать молока. И россиян выгнали из нашей энергетики, но это опять же тема для отдельного разговора.

Так о чем это я? Ах, да, о нашей истории. Так вот, может быть послать нам подальше всю эту современную промышленность и вернуться к истокам? А что, будем жить в юртах, пасти скот как это делали наши предки. Говорю это без тени насмешки и с огромным уважением к моим землякам, живущим в наших древних жилищах и хранящих наши традиции. Станем в лучшем случае сырьевым придатком или непривлекательным туристическим регионом.

Я думаю, нет! Все кыргызстанцы должны жить достойно, иметь доступ к чистой питьевой воде, комфортным санитарно-гигиеническим условиям проживания, здоровому питанию, качественному образованию, достойному труду и т.д.

Однако, только созидая, только создавая продукт, товар или услугу, развивая экономику, можно повысить геополитическое значение Кыргызстана, стать развитой индустриальной страной с высоким уровнем жизни граждан, возможностями для дальнейшего развития и процветания.

Мы должны начать работать и жить цивилизованно, без коррупции и скандалов, как настоящие патриоты своей страны. Дорогие депутаты, если какие-то законы идут вразрез с интересами государства – ну измените вы их поскорее. Дорогие чиновники, представители местной власти, поддержите Вы, наконец, бизнес – и история Вас никогда не забудет!

Председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Э. Таджибаев