Кожобек Рыспаев возмущен, что СМИ постоянно изучают зарплаты депутатов

Зарплата сосудистого хирурга, работающего в Нацгоспитале на полставки – 4 тыс. 349 сомов. Ну и, соответственно, ставка - около 8 с половиной тысяч. Да, это больше, чем прожиточный минимум в стране. Он, по данным Нацстаткома КР – 4 тыс. 900 сомов. Но вот как прожить на эти "ставки", как прокормить семью, одеть и обучить детей - совершенно непонятно...

Это лишь единичный пример. В последнее время Кирнет буквально завален скринами квитков из бухгалтерий с данными нищенских зарплат медиков. При этом, медработники учатся дольше остальных специалистов, испытывают колоссальный стресс и сутками борются за человеческую жизнь.

Для сравнения:

Зарплата депутата ЖК КР составляет в среднем от 70 до 100 тыс. сомов. Большая часть представителей парламента имеют свой бизнес.

По сравнению с бюджетниками их доход колоссален. Да и помимо этого бюджет тратит на их обеспечение 610 млн 400,4 тыс. сомов. в год.

Редакция "VB.KG" обратилась к "слугам народа" с вопросом: испытывают ли они неловкость от подобной разницы, и готовы ли отстаивать право врачей и учителей на достойный доход?

По словам Тынчтыка Шайназарова ("Онугуу - Прогресс"), среди депутатов не все олигархи и бизнесмены.

- Мы тоже работаем, и имеем право на достойную зарплату. Обидно, когда некоторые представители законодательного органа больше озабочены лоббированием своего бизнеса, нежели социальными сферами. Но и маленькая зарплата депутатов будет толкать их на "проталкивание" определенных тендеров и выгодных для них законов. Поэтому я за то, чтобы решать проблему не в контексте урезание оплаты парламентариям, а увеличения ее всем остальным гражданам до уровня, который позволил бы нормально существовать. Я понимаю, что прожить на 4-5 тыс. сомов в месяц невозможно. Мы постоянно поднимаем этот вопрос в ЖК. И будем работать над этим и дальше. Но нужна жесткая дискуссия по этому вопросу, - ответил Шайназаров.

Его коллега Кожобек Рыспаев (СДПК) и вовсе возмутился тем, что представители СМИ "постоянно изучают зарплаты парламентариев".

- Депутатов показывают врагами народа. Но лично я также работаю с утра до вечера. Почему мне должно быть неудобно за свою зарплату? При этом, я также хочу, чтобы другие граждане не нуждались и получали достойную зарплату. Мы постоянно требуем от правительства решить вопрос с бюджетниками, но они отказывают с пометкой "дефицита бюджета". Но лично я сам "за"! - добавил Рыспаев.

Однако на вопрос о том, чтобы перенаправить часть выделенных на содержание ЖК средств для восполнения нехватки на индексацию зарплат бюджетникам, отечественные парламентарии ответить затруднились.