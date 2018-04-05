Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" навестили ветерана ВОВ

Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" и воспитанники из юнармейского отряда "Новое поколение" вместе с руководителем социального служения Галиной Толстых и настоятелем Храма Александра Невского иереем Циклаури Евгением продолжают встречи с ветеранам Великой Отечественной войны. В этот раз 4 апреля они пришли в гости к ветерану ВОВ Алексею Варавину. Об этом сообщает пресс-служба авиабазы.

Гости пришли на встречу не с пустыми руками, и вручили 97 летнему ветерану подарки. Пришедшим проведать Алексея Петровича он рассказал о своей жизни и подвигах, совершенных им во время Великой Отечественной войны. Родился и вырос Варавин в Кыргызстане, в Кировском районе Таласской области, воевал на Белорусском фронте, и был участником Курской битвы. А еще ветеран рассказал ребятам, как юношей мечтал стать летчиком и, пройдя горнило войны, работал в Харькове.

Напоследок гости обратились к ветерану провести урок мужества для учащихся школы №2 находящейся на территории авиабазы ОДКБ "Кант".