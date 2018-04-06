Депутаты парламента не знают, что голосуют поименно?

Депутаты Горкенеша на очередной сессии БГК выступили с предложением ввести поименный подсчет голосов. Это необходимо, по их мнению, для того, чтобы никто из коллег не пытался отмолчаться по важным темам, а горожане знали, какую позицию занимает тот или иной представитель.

Кстати, все голосования в парламенте проходят именно так - пофамильно.

Как пояснил редакции VB.KG заведующий отделом Аппарата ЖК Ибраим Нуракун уулу, по итогом рассмотрения того или иного законопроекта, на сайте парламента можно узнать за кого проголосовал тот или иной представитель фракции.

- На табло высвечиваются общие итоги, но каждый ноутбук зарегистрирован на имя определенного парламентария. И после голосования можно выяснить, какой позиции придерживаются депутаты по данному вопросу, - пояснил заведующий Аппаратом ЖК КР.

Только вот, как оказалось, не все парламентарии об этом в курсе. И.... против такой практики. Мы задали депутатам очень простой вопрос - как они относятся к тому, чтобы по каждому голосованию были обнародованы именные результаты. Одни считают, что необходимо взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать решение по этому вопросу. Часть нардепов и вовсе отказалась от комментариев по каверзной теме.

В отличие от своих коллег по ЖК, Тынчтык Шайназаров согласился, что усиления в плане дисциплины парламентариям не помешают.

- Но есть один нюанс: депутаты постоянно принимают граждан. Поэтому, будет сложно доказать, что он прогуливал заседание или все-таки был занят приемом избирателей. Единственное, сделать обязательными для посещения всеми парламентариями, например, заседания в среду-четверг, а пятницу, субботу и воскресенье отвести на встречу с электоратом. Но для этого придется прийти к консенсусу по регламенту всем 120 представителям народа. А это достаточно проблематично. Тем более, у каждого депутата свой график работы с избирателями, - объясняет Шайназаров.

Вот такая получается "смешная" ситуация.

Как голосуют парламентарии по важным законопроектам, граждане знают не понаслышке. Порой из всего состава законодательного органа присутствует лишь 20-30 человек. И это, опять же, несмотря на существующий поименный регламент. Вины по этому поводу "слуги народа", ясное дело, не испытывают, утверждая, что ни в одной стране мира с парламентской формой правления нет такого правила, чтобы на общих заседаниях сидели все депутаты. Не работает и наказание в виде урезания одной десятой части заработной платы. Особенно, когда на выручку приходят уважительные причины и якобы вечно жаждущий встреч электорат.

Вот такой вот парламентаризм.