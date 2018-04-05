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Уточнение от милиции: по факту изнасилования собаки дела ещё не нет

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Айжан Нурбекова

ГУВД Бишкека ведёт проверку факта истязания собаки, найденной 30 марта в микрорайоне "Учкун". Об этом редакции vb.kg сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов. Он отметил, что только после окончательной экспертизы УВД и юридической оценки будет возбуждено уголовное дело по факту изнасилования собаки.

Отметим, что согласно ст. 264 УК КР (жестокое обращение с животными, повлекшие их гибель или увечье), предусмотрено следующее наказание:

штраф от 58225 сом до 116450 сомов, либо предписываются общественные работы на срок от ста двадцати до ста пятидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев.

URL: https://www.vb.kg/370052
Теги:
насилие, уголовная ответственность, животные
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