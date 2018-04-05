Возможно, в ближайшие дни произойдет ряд громких арестов

По данным VB.KG, в самое ближайшее время будет произведен ряд очень громких арестов. В жернова следственно-оперативных мероприятий попадут известные и влиятельные люди Кыргызстана. Все аресты и "посадки" - по коррупционным статьям.

Примечательно, что только за недавние за пару дней на "ковре" у главы государства побывали: председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев, директор АКС в ранге первого заместителя председателя ГКНБ Сагынбек Исмаилов, министр внутренних дел Улан Исраилов.

Более того, на встрече с председателем ГКНБ Сооронбай Жээнбеков подчеркнул:

"Каждый чиновник, причастный к каким-либо коррупционным преступлениям, должен в обязательном порядке быть привлечен к уголовной ответственности. Не взирая на его предыдущие достижения и заслуги".

Что только поддерживает информацию о скорых громких арестах.

Этой позиции придерживается и депутат ЖК Ирина Карамушкина. По ее словам, силовикам дана команда со стороны президента продолжать начатую еще Атамбаевым масштабную работу по искоренению коррупции.

- Насколько мне известно, Сооронбай Шарипович дал указание поднять и пересмотреть закрытые уголовные дела по статье "Коррупция" за последние десять лет. И, как выяснилось уже на первом этапе, многие из них так и не были доведены до логического конца, - пояснила VB.KG Карамушкина.

Ничего неожиданного, по мнению парламентария, в таком указании нет.

- Просто новый глава КР усиливает и ужесточает контроль в отношении госслужащих и политиков-коррупционеров. Конечно, ее рычагом стал Алмазбек Шаршенович, только при нем были доведены до суда дела в отношении 11 депутатов ЖК. До этого таких прецедентов не было. В отношении того же Текебаева даже боялись выдвигать какие-либо обвинения. Теперь новый президент продолжает эту линию и усиливает борьбу. Это хорошо видно по разбирательству вокруг тендера по модернизации ТЭЦ Бишкека. То и дело мелькают фамилии крупных чиновников, оказавшихся в ГКНБ. И, думаю, это лишь начало. В вопросе борьбы с коррупцией не должно быть регресса, а люди, использующие свою власть для привлечения себе незаконных доходов, должны быть наказаны, - уверена Карамушкина.

Депутат подчеркнула, что тем, кто до сих пор пытается нажиться вне зарплаты, стоит быть острожным.

- Установка дана, да и президенты неоднократно подчеркивали, что тюрем хватит на всех коррупционеров. А начатая работа будет продолжена. Поэтому, подобная информация вполне реальна и обоснована. Правда, фамилии главных "героев" мы узнаем лишь после отправки в ГКНБ.