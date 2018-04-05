Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Возможно, в ближайшие дни произойдет ряд громких арестов

11252  2
Виктория Григоренко

По данным VB.KG, в самое ближайшее время будет произведен ряд очень громких арестов. В жернова следственно-оперативных мероприятий попадут известные и влиятельные люди Кыргызстана. Все аресты и "посадки" - по коррупционным статьям.

Примечательно, что только за недавние за пару дней на "ковре" у главы государства побывали: председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев, директор АКС в ранге первого заместителя председателя ГКНБ Сагынбек Исмаилов, министр внутренних дел Улан Исраилов.

Более того, на встрече с председателем ГКНБ Сооронбай Жээнбеков подчеркнул:

"Каждый чиновник, причастный к каким-либо коррупционным преступлениям, должен в обязательном порядке быть привлечен к уголовной ответственности. Не взирая на его предыдущие достижения и заслуги".

Что только поддерживает информацию о скорых громких арестах.

Этой позиции придерживается и депутат ЖК Ирина Карамушкина. По ее словам, силовикам дана команда со стороны президента продолжать начатую еще Атамбаевым масштабную работу по искоренению коррупции.

- Насколько мне известно, Сооронбай Шарипович дал указание поднять и пересмотреть закрытые уголовные дела по статье "Коррупция" за последние десять лет. И, как выяснилось уже на первом этапе, многие из них так и не были доведены до логического конца, - пояснила VB.KG Карамушкина.

Ничего неожиданного, по мнению парламентария, в таком указании нет.

- Просто новый глава КР усиливает и ужесточает контроль в отношении госслужащих и политиков-коррупционеров. Конечно, ее рычагом стал Алмазбек Шаршенович, только при нем были доведены до суда дела в отношении 11 депутатов ЖК. До этого таких прецедентов не было. В отношении того же Текебаева даже боялись выдвигать какие-либо обвинения. Теперь новый президент продолжает эту линию и усиливает борьбу. Это хорошо видно по разбирательству вокруг тендера по модернизации ТЭЦ Бишкека. То и дело мелькают фамилии крупных чиновников, оказавшихся в ГКНБ. И, думаю, это лишь начало. В вопросе борьбы с коррупцией не должно быть регресса, а люди, использующие свою власть для привлечения себе незаконных доходов, должны быть наказаны, - уверена Карамушкина.

Депутат подчеркнула, что тем, кто до сих пор пытается нажиться вне зарплаты, стоит быть острожным.

- Установка дана, да и президенты неоднократно подчеркивали, что тюрем хватит на всех коррупционеров. А начатая работа будет продолжена. Поэтому, подобная информация вполне реальна и обоснована. Правда, фамилии главных "героев" мы узнаем лишь после отправки в ГКНБ.

URL: https://www.vb.kg/370053
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, АКС ГКНБ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Мигрант
05.04.2018, 22:09

Когда же закончатся эти суды,аресты,интриги, коррупции,подставы ,митинги и прочее что связано с политикой.Мы хотим вернуться на Родину и жить по человечески ..никому до народа нет дела..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Внутренний мигрант
06.04.2018, 08:10

Мигрант

Когда же закончатся эти суды,аресты,интриги, коррупции,подставы ,митинги и прочее что связано с политикой.Мы хотим вернуться на Родину и жить по человечески ..никому до народа нет дела..

Когда искореним коррупцию! 

Всем нам хочется спокойного и мирного неба над головой и что-бы никто и никуда не выезжал чтобы прокормиться.

Процветай моя родина.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  