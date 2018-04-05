В Москве задержаны кыргызстанцы, находящиеся в международном розыске

Представительство МВД КР в РФ при содействии территориальных подразделений МВД России продолжает проводить оперативно-профилактические мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления и скрывающихся от суда и следствия на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД.

Так, 3 апреля 2018 года Представительством МВД КР совместно с сотрудниками территориальных подразделений МВД России по г.Москва установлены и задержаны лица, находящиеся в межгосударственном розыске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками отдела МВД России по району Москворечье – Сабурово Москвы установлена личность и местонахождение разыскиваемого гражданина Б.Ж., 1971 года рождения, уроженца Узгенского района Ошской области.

Вышеуказанный гражданин разыскивался УВД Джалал-Абадской области, как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.166 "Мошенничество" УК КР. Уголовное дело возбуждено осенью 2016 года, розыскное дело заведено ОВД г.Джалал-Абад в апреле 2017 года.

По установленным данным Б.Ж. 1971 года рождения, сменил гражданство. Инициатору розыска направлено уведомление. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции.

Кроме этого, в ходе совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий Представительством МВД КР в РФ и сотрудниками отдела МВД России по району Измайлову Москвы установлено местонахождение разыскиваемого гражданина С.М. 1979 г.р., уроженца Бакай-Атинского района Талаской области. Указанный гражданин С.М. разыскивался ГСБЭП по Ошской области и г.Ош, как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступления по ст.213 ч.2 "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц, хозяйствующих субъектов, в особо крупном размере" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

4 апреля 2018 года гражданин С.М. задержан, инициатору розыска направлено уведомление. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции согласно Минской конвенции.