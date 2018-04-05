Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Все-таки переименовали... Улица Шабдан Баатыра теперь стала "7 апреля"

878  1
Виктория Григоренко

Так отныне будет называться отрезок бывшей Алма-Атинской от проспекта Чуй до южной границы столицы

Депутаты Бишкекского городского кенеша в ходе сегодняшней сессии единогласно одобрили проект постановления постоянной комиссии по регламенту, правовым вопросам и правопорядку об увековечивании событий 7 апреля. Это название теперь будет носить одна из магистралей столицы.

Такое решение принято после обращения ОО "Айкол ала-Тоо" и "Мекен шейиттери", а также заключения комиссии по топонимике и увековечиванию памяти в городе Бишкек от 4 апреля 2017 года.

Отныне улица Шабдан Баатыра от проспекта Чуй до южной границы столицы переименована в 7 апреля. А вот именем Шабдан Баатыра будет называться часть проспекта Чуй от улицы Ауэзова до улицы Курманжан Датка.

В ближайшее время постановление будет направлено в Минюст для включения в Госреестр нормативных правовых актов КР. После этого МП "Бишкекеглавархитектура" также внесет соответствующие изменения в учетные данные.

Примечательно, что ко мнению горожан по этому вопросу не то что не прислушивались. Никто жителей столицы даже не спрашивал. А ведь у многих с этим днем связаны очень горькие воспоминания. Будет ли им приятно жить или передвигаться по улице с таким названием?

URL: https://www.vb.kg/370055
Теги:
Бишкекский горкенеш, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Наблюдатель
05.04.2018, 18:21

Хочу  высказать своё  мнение .  Я  не  против  переименований  улиц.  Но  только   зачем  одну   улицу   делить   на 2-3  улицы .  Это как  в шутке "Что бы  шпионы  не  догодались"   Как  думаете,  абсурдно  не  выглядит ? Пусть  улица  от начало и доконца  будет  одним   названием. Всем  удобнее :горожанам ,гостям  столицы, работникам  сферы  обслуживания.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  