Все-таки переименовали... Улица Шабдан Баатыра теперь стала "7 апреля"

Так отныне будет называться отрезок бывшей Алма-Атинской от проспекта Чуй до южной границы столицы

Депутаты Бишкекского городского кенеша в ходе сегодняшней сессии единогласно одобрили проект постановления постоянной комиссии по регламенту, правовым вопросам и правопорядку об увековечивании событий 7 апреля. Это название теперь будет носить одна из магистралей столицы.

Такое решение принято после обращения ОО "Айкол ала-Тоо" и "Мекен шейиттери", а также заключения комиссии по топонимике и увековечиванию памяти в городе Бишкек от 4 апреля 2017 года.

Отныне улица Шабдан Баатыра от проспекта Чуй до южной границы столицы переименована в 7 апреля. А вот именем Шабдан Баатыра будет называться часть проспекта Чуй от улицы Ауэзова до улицы Курманжан Датка.

В ближайшее время постановление будет направлено в Минюст для включения в Госреестр нормативных правовых актов КР. После этого МП "Бишкекеглавархитектура" также внесет соответствующие изменения в учетные данные.

Примечательно, что ко мнению горожан по этому вопросу не то что не прислушивались. Никто жителей столицы даже не спрашивал. А ведь у многих с этим днем связаны очень горькие воспоминания. Будет ли им приятно жить или передвигаться по улице с таким названием?