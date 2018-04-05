"Знаю, многие хотят, чтобы в КР превалировали интересы отдельных политиков"

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с родственниками погибших, пострадавшими и участниками народной Апрельской революции

Будучи Президентом Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не допустит повторения семейного или кланового правления в стране.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 апреля, встретился с представителями общественных объединений семей погибших, пострадавших лиц и участников народной Апрельской революции 2010 года.

Встреча началась с прочтения Курана в память о погибших героях народной Апрельской революции. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил, что Кыргызстан прошел непростой путь становления, пережил экономические, политические сложности. Но, несмотря на все испытания, народ Кыргызстана сохранил свою государственность, и проявил свою волю.

"В истории Кыргызстана есть немало примеров, когда народ страны объединялся вокруг общей цели, вставал на защиту свободы, и народная Апрельская революция является одним из таких примеров, - сказал Сооронбай Жээнбеков. - 7 апреля 2010 года произошло событие, открывшее кыргызскому народу путь к свободе и развитию. Наш свободолюбивый народ еще раз показал, что никогда не потерпит семейно-кланового правления и не будет стоять на коленях", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Как отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, 7 апреля мы не только скорбим по погибшим, но и празднуем освобождение от семейно-кланового правления.

Обращаясь к участникам апрельских событий, глава государства отметил, что все они проявили мужество и волю. "Вы были среди тех, кто ценой своей жизни спас страну от гибели. Стояли в тот день на площади "Ала-Тоо" под пулями, смотрели смерти в глаза. Вы проявили волю и мужество. Ваш подвиг будет вечно жить в памяти народа Кыргызстана", - сказал он.

Президент подчеркнул, что кыргызстанцы не забудут героев народной Апрельской революции.

"Верю, что сколько бы времени не прошло, эти события никогда не забудутся. Наоборот, к этому дню будут относиться с особым почтением, подвиг героев будет вдохновлять кыргызстанцев на новые свершения", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что благодаря крепкой воле народа Кыргызстан прошел все тяжелейшие испытания и смог встать на путь развития, создать правовое и свободное государство – все то, к чему стремились наши предки и герои народной Апрельской революции. Президент Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что власть в стране должна служить интересам народа, а не отдельным политикам.

"Я, как человек, который стоял у истоков борьбы с семейно-клановым режимом, знаю, какой тяжелой ценой досталась народная победа в апреле 2010 года. И я, как Президент, гарантирую, что не допущу повторения в стране семейно - кланового правления. Знаю, многие хотят, чтобы в стране вновь превалировали интересы отдельных групп политиков, но я этого никогда не допущу. Приложу все усилия для развития парламентской демократии в нашей стране, от этого зависит наше будущее", - подчеркнул Президент.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно социально-экономического развития страны, борьбы с коррупцией, укрепления парламентской демократии. Также была выражена обеспокоенность тем, что страна может вновь столкнуться с семейно-клановым правлением.

Сооронбай Жээнбеков опять же заявил, что будучи Президентом Кыргызстана не допустит повторения семейного или кланового правления в стране.

Участники встречи выразили поддержку президенту и его действиям по борьбе с коррупцией и развитию регионов страны.

По итогам встречи было принято решение, что следует проводить такие встречи каждые полгода. Кроме того, глава государства подчеркнул, что готов принимать каждого участника сегодняшней встречи персонально.

На встрече приняли участие представители ОО "Мекен Шейиттери", ОО "Эр Теги", ОО "Апрель Баатырлары", ОО "Айкол Ала-Тоо", ОО "Апрель. Элим. Кыргызстан", ОО "Айкол Таза Коом", ОО "Апрель байрагы", ДНД "Патриот", ОО "Элдик сакчы", ОО "Элдик кайрат", ОО "Мекен учун", ОО "Орток шамы", НД "Каркыра".