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Раим-миллион подставил и Илмиянова, и Атамбаева

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Марина Осипова

Следующий шаг за его "друзьями" и президентом Жээнбековым

Весьма забавная информация появилась на лентах отечественных СМИ. В газете "Азия Ньюс" опубликовано откровение весьма неоднозначной личности – бывшего первого заместителя главы Государственной таможенной службы КР Раимбека Матраимова.

"Раим-миллион", а именно так он больше известен общественности, не просто дал интервью. Он, можно сказать, подставил своего друга Икрама Илмиянова и бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Так, г-н Матраимов заявил, что чуть ли не лично Алмазбек Шаршенович и его друг Икрам Илмиянов помогли занять ему пост замглавы таможни.

"Я этого не скрываю. Атамбаев и сам об этом знает".

"Раим-миллион" сетует, что он многое сделал для партии СДПК, верно служил ей. Думал, что "мы в одной команде". Утверждает, что с президентом Атамбаевым у него не было разногласий.

"А теперь я стал ненужным"…

Матраимов, чувствуется, обиделся на президента за утверждение, что бюджет страны по итогам 2017 года недополучил от Таможенной службы порядка 10 млрд сомов из-за коррупционных схем.

"Если бы Алмазбек Шаршенович, прежде чем обвинять, позвал бы меня к себе, я бы ему все объяснил. После моего увольнения с Сапаром Исаковым у нас остались хорошие отношения - обиды никакой нет, потому что это работа, которая никому не дается навечно. Кто-то уходит, кто-то приходит. Я это понимаю", - приводят его слова отечественные СМИ.

А теперь вернемся к пресс-конференции Алмазбека Атамбаева после съезда СДПК 31 марта. Тогда он заявил, что именно он попросил Сапара Исакова уволить серого кардинала таможенной сферы "Раима-миллиона".

Но, напомним, по каким-то причинам премьер Сапаков дотянул до 23 ноября 2017 года – именно тогда, уже при Жээнбекове, Матраимов был уволен в связи с "несоответствием его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством".

Кстати, это не первый раз, когда при Жээнбекове Матраимов лишается должности. Вот любопытный и уже, наверное, забытый комментарий Азимбека Бекназарова, который он дал "Азаттыку". Материал опубликован 29 августа 2015 года.

Азимбек Бекназаров позже подтвердил, что речь тогда шла о Райымбеке Матраимове. В интервью "Азаттыку" он рассказал о нем:

- Его из таможни выгнал губернатор Сооронбек Жээнбеков. Вместо него поставил другого человека. Потом Сооронбек позвонил ко мне, сказал, что они поставили одного, но Матраимов поехал в Бишкек заплатил то ли 400, то ли 700 тысяч долларов и вернул себе кресло. Я позвонил Атамбаеву, сказал, что звонит Сооронбай и так как бы не делается. Он потом остался на должности, теперь стал заместителем председателя. Конечно, вопрос решили деньги. Позже я видел этого парня. Он всю жизнь был "кошельком" и решал все вопросы с помощью денег.

Еще раз обращаем ваше внимание, что этот комментарий дан в 2015 году. Именно тогда, когда Матраимов пришел на должность первого заместителя главы Государственной таможенной службы КР. Как это стало возможным для человека с такой репутацией, конечно, большой вопрос.

Ну а сейчас, зная эмоциональный характер Алмазбека Атамбаева, стоит ожидать от него ответной речи в адрес "друга". Как отреагирует Илмиянов, можно только догадываться. Ну а Сооронбаю Жээнбекову все карты в руки инициировать расследование в отношении "Раима-миллиона" и, заодно, его "дружбы" с Икрамом Илмияновым. Если это уже не сделано…

Не стоит, кстати, забывать, что родной брат Раима Матраимова – Искендер Матраимов, депутат ЖК КР от фракции СДПК. Еще и член комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Вряд ли он будет стоять в стороне от процесса, который может повлиять на судьбу всей их семьи.

Так что будет весело. Наблюдаем.

URL: https://www.vb.kg/370060
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Икрамжан Илмиянов, Раимбек Матраимов
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Комментарии
Айсулу
05.04.2018, 23:34

На такую должность, однозначно, без ведома главы государства не поставят. Но, зачем разногласия или недоумение, озвучивать.

Большие деньги любят тишину! Не надо в свои разборки посвящать многострадальный народ.

Большие деньги любят еще и порядок! 10 млрд оказалось неучтенки.

Не порядок - господа!!!

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Гражданин
05.04.2018, 23:39

В новостях вроде говорили точно не помню когда Раим миллион работал в таможне в день в бюджет поступал 1 миллион сомов когда его сняли на следующий после снятия с поста в бюджет начал поступать в день 5 миллионов сомов

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Beka Beka
06.04.2018, 00:29
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Комментариев: 1

Он не подставил Атамбаева, он Асылбека Жээнбекова отмазал.  Атамбаеву он просто отомстил за слова в его адрес.

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Мира
06.04.2018, 08:06

Чогуп бара жаткан кемедеги кишилерге окшоп бири бирин сууга тартып баратышат.Адамдык сапаттары денгээлин чыныгы жуздору ачыла баштады Кудайдын буйругу да

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Браво
06.04.2018, 08:18

Атамбаев увольнением Матраимова заметал следы коррупции и отметок которые он получал по линии таможни вместе со своим шофером Илмияновым. Сейчас многие сведующие говорят, что прежняя верхушка и контрабандой не брезговала. Матраимова кинули, оплевали вот он и рассказал правду кто есть кто.

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Болотбее
06.04.2018, 08:54

Люди это же надо,так дружить,чтобы потом друг тебя продал. Иуда ты,настоящая. Господа политики,прежде чем дружить,сьеште с кандидатом в дружбаны пуд соли. А вообще-то этого следовало ожидать. Если этот Раим-миллион вор,то почему до сих пор на свободе. Или у нас избирательно сажают. А,он наверное договорился с кем надо,что если начнет топить АША,то ему сделают "скачуху". Да-да ,это видно по его поедптельскому заявлению.

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Robert
06.04.2018, 09:06

ПРАВДА глаза колет! Вот она настоящая истина!

Он, ни кого не подставляет и не отмазывает.

Он идёт с принципом "Один за Всех и Все за одного.

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Болотбее
06.04.2018, 09:24

Предавший единожды,продаст ещё много раз. Так что советую в будущем держаться от него подальше. Конечно,если его поставили на пост не за красивые глазки,то это очень плохо. Но даже если так,не каждый смог бы продать,как он говорит,своего друга "шопура". Не был бы таким,то не наносил бы ущерб своему народу,стране.

Robert

ПРАВДА глаза колет! Вот она настоящая истина!

Он, ни кого не подставляет и не отмазывает.

Он идёт с принципом "Один за Всех и Все за одного.

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Nura Joel
06.04.2018, 10:24
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Комментариев: 3

Думаю что бывший президент Атамбаев не глупый! Если бы всё так и было , то он самый первый защищал бы этого Матраинова! И ни в коем случае не просил бы увольнять!!!Зачем это Атамбаеву ? Не думаю что он хочет себе проблемы!!!! Просто Атамбаев открытый эмоциональный ....ещё он человек, верит всем! Он поверил ему, назначил!!! А тот от счастья...ну сами понимаете ))

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