10 апреля в Бишкеке отключат питьевую воду

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 10 апреля с 9.00 до 19.00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Северный" будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами: Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Саадаева, р.Ала-Арча, а также:

- жилгородок "Красный строитель";

- индивидуальные застройки "Колмо", "Ак-Тилек", "Алтын-Бешик", "Саламалик";

- СШ №№18, 33, 35, детсад №12 по ул.Панфилова, 310;

- посольство Пакистана;

- котельные "Бишкектеплокоммунэнерго" по ул.Васильева, пр.М.Гвардии, ул.Урицкого;

- Чуйское объединение автовокзалов и автостанций;

- Главный штаб Нацгвардии по ул.Краснодонцев, 24;

- ОсОО "Электросила";

- городская противотуберкулезная больница;

- Военный комиссариат В/ч 41069;

- институт биотехнологии АН КР;

- ЧП Сафонова "Химический завод";

- Спецавтобаза "Бишкекводоканала";

- туркомплекс "Бишкектурбазасы" по ул.Фере.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.