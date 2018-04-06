10 апреля в Бишкеке отключат питьевую воду

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 10 апреля с 9.00 до 19.00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Северный" будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный улицами: Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Саадаева, р.Ала-Арча, а также:
- жилгородок "Красный строитель";
- индивидуальные застройки "Колмо", "Ак-Тилек", "Алтын-Бешик", "Саламалик";
- СШ №№18, 33, 35, детсад №12 по ул.Панфилова, 310;
- посольство Пакистана;
- котельные "Бишкектеплокоммунэнерго" по ул.Васильева, пр.М.Гвардии, ул.Урицкого;
- Чуйское объединение автовокзалов и автостанций;
- Главный штаб Нацгвардии по ул.Краснодонцев, 24;
- ОсОО "Электросила";
- городская противотуберкулезная больница;
- Военный комиссариат В/ч 41069;
- институт биотехнологии АН КР;
- ЧП Сафонова "Химический завод";
- Спецавтобаза "Бишкекводоканала";
- туркомплекс "Бишкектурбазасы" по ул.Фере.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.