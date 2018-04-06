Мэрии нравятся улицы-загогулины?

В столице есть улица Элебаева,в районе так называемой "Юбилейки". Так вот её отрезок от улицы Льва Толстого до улицы Кулатова выглядит скажем не очень хорошо. Она вся разбитая,особенно ближе к Льва Толстого. И потом,почему ее построили зигзагом. Там есть возможность сделать её прямой,без всяких загагулин. Или нашим дорожниками,и мэрии нравятся такие кривые улицы? По этому отрезку ездит очень много транспорта,она как бы сьездная с улицы Льва Толстого,и не плохо было бы поставить там светофор,а то не дай бог,но может произойти ДТП.