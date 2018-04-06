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Японцы умирают от переработки

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Виктория Григоренко

Статистика суицидов в Японии беспощадна: ежедневно добровольно уходят из жизни почти 60 человек, за год - больше 21 тысячи. Часть случаев классифицируют как "кароси" - смерть от переработки, пишет российская "Лента.ру".

"Япония - одна из немногих стран, в которой собираются подобные данные. Обычно причинами кароси становятся инсульты и инфаркты на рабочем месте, на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов - именно самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи", - поясняет российское издание со ссылкой на японские данные.

Во многом это связано с практикой пожизненной работы в одной компании, появившейся после Второй мировой войны. В 1950-х годах премьер-министр Сигэру Ёсида ставил приоритетом послевоенное восстановление экономики. Он договорился с крупными корпорациями, чтобы те предоставляли работу пожизненно в ответ на лояльность сотрудников.

Сейчас работать не 8, а 12 часов в день считается совершенно нормальным. А после этого в обязательном порядке "социализироваться": например, общаться и выпивать с начальством и коллегами в каком-нибудь баре.

"Сотрудники практически не берут отпуска или больничные, работают даже в выходные дома. Многие засиживаются до двух-трех ночи в офисе, а с утра вновь приступают к своим обязанностям. Некоторые сотрудники после рабочего дня остаются на месте и по другой причине: уходить раньше начальства считается неуважением. Если у работающего японца есть семья, он может видеть родных только по выходным. Стоит отметить, что подобные добровольные переработки обычно вообще не учитываются и не оплачиваются. А на тех, кто берет хотя бы две недели из 20 положенных дней отпуска, смотрят почти как на врагов: это дурной тон и непозволительная роскошь", - говорится в материале.

Согласно опросам, в 2016 году почти в четверти японских компаний были сотрудники, нарабатывающие сверхурочно более 80 часов в месяц, и как минимум в каждой десятой - по 100 и более. При этом именно 80 часов считаются порогом, после которого риск смерти резко возрастает.

Как считает почетный профессор Университета Кансай Кодзи Мориока, именно продолжительность рабочего дня - корень зла в Японии: "Люди настолько заняты, что у них даже нет времени жаловаться".

URL: https://www.vb.kg/370064
Теги:
смертность, Япония
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