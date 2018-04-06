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Канадский баскетболист за две минуты заработал миллион долларов

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Виктория Григоренко

Канадский нападающий клуба "Майами Хит" Келли Олиник за 120 секунд матча регулярного чемпионата НБА против "Атланты Хокс" заработал миллион долларов. Об этом сообщает американский спортивный канал ESPN.

Как отмечается, это стало возможным благодаря тому, что контракт баскетболиста предусматривал денежный бонус в размере миллиона долларов, если Олиник сыграет за сезон 1700 минут.

"Для достижения данной отметки форварду оставалось сыграть две минуты, что он и сделал. Всего Олиник провел на паркете 22 минуты и набрал 19 очков в матче против "Атланты". "Хитс" выиграл со счетом 115:86", - поясняет ESPN.

Уточняется, что 26-летний баскетболист подписал четырехлетний контракт с "Майами" прошлым летом. Он рассчитан на 50 миллионов долларов.

Конечно, не все мальчишки, занимающиеся баскетболом или футболом, в будущем становятся именитыми спортсменами-миллионерами. Но это вполне убедительная мотивация и для родителей, и для их отпрысков побольше уделять времени спорту.

URL: https://www.vb.kg/370065
Теги:
баскетбол, США, доллар
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