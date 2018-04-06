Начальником "девятки" стал Токтосун Сабыров

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о назначении Сабырова Токтосуна Ырыскелдиевича начальником 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики АПКР.

О Сабырове практически ничего неизвестно кроме информации, что в 2009-2010 Сабыров Токтосун Ырыскелдиевич занимал должность заместитель министра труда, занятости и миграции КР.