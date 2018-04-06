Атамбаев: У честного правителя нет родственников!

Экс-президент обратился к народу и еще раз объяснил, почему 7 апреля – это праздник, а не день траура

"Дорогие соотечественники!

Прошло 8 лет со дня Апрельской народной революции 2010 года. 7 апреля 2010 года навсегда вписан в историю Кыргызстана золотыми буквами. В те дни народ вынужден был выступить против семейно-кланового правления и свергнуть преступный режим, несмотря на открытый властями огонь по демонстрантам.

Мы всегда будем помнить имена героев, отдавших свою жизнь за свободу и справедливость. Сегодня вновь отдаем им дань памяти. В тот день погибли 87 кыргызстанцев. Сотни людей получили ранения и 45 из них за прошедшие 8 лет скончались, не смогли вернуть здоровье.

Это навсегда останется раной в наших сердцах.

Народ никогда не забудет кровавых последствий двух семейно-клановых режимов. Поэтому власть в Кыргызстане всегда должна следовать проверенной веками народной мудрости о том, что "у честного правителя нет родственников, а у родолюбивого – нет чести и совести!"

Уважаемые соотечественники!

Два года назад к числу официальных праздников нашей страны присоединился и 7 апреля – день Апрельской народной революции. В то время были и такие, которые говорили, почему мы должны праздновать этот день скорби и горя, этот день должен быть днем траура. Я и до этого заявлял, и сегодня еще раз повторю: Народная революция 7 апреля – это праздник для нашего народа! Потому что аксыйские события 17 марта 2002 года, 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года – эти события, которые между собой связала история борьбы нашего народа за свободу и справедливость. Это три перевала одного тяжелого пути. Каждая из этих памятных дат чрезвычайно важна. Но решающей победы народ достиг только 7 апреля. Поэтому 7 апреля – народный праздник!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с национальным праздником 7 Апреля!

Пусть Всевышний дарует нашему народу согласие, единство, а нашей стране мир и процветание!

Народ Кыргызстана всегда будет помнить подвиг простых людей и погибших героев, открывших 7 апреля 2010 года путь к возрождению страны, к свободе и справедливости!"