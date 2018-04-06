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Атамбаев: У честного правителя нет родственников!

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ВБ

Экс-президент обратился к народу и еще раз объяснил, почему 7 апреля – это праздник, а не день траура

"Дорогие соотечественники!

Прошло 8 лет со дня Апрельской народной революции 2010 года. 7 апреля 2010 года навсегда вписан в историю Кыргызстана золотыми буквами. В те дни народ вынужден был выступить против семейно-кланового правления и свергнуть преступный режим, несмотря на открытый властями огонь по демонстрантам.

Мы всегда будем помнить имена героев, отдавших свою жизнь за свободу и справедливость. Сегодня вновь отдаем им дань памяти. В тот день погибли 87 кыргызстанцев. Сотни людей получили ранения и 45 из них за прошедшие 8 лет скончались, не смогли вернуть здоровье.

Это навсегда останется раной в наших сердцах.

Народ никогда не забудет кровавых последствий двух семейно-клановых режимов. Поэтому власть в Кыргызстане всегда должна следовать проверенной веками народной мудрости о том, что "у честного правителя нет родственников, а у родолюбивого – нет чести и совести!"

Уважаемые соотечественники!

Два года назад к числу официальных праздников нашей страны присоединился и 7 апреля – день Апрельской народной революции. В то время были и такие, которые говорили, почему мы должны праздновать этот день скорби и горя, этот день должен быть днем траура. Я и до этого заявлял, и сегодня еще раз повторю: Народная революция 7 апреля – это праздник для нашего народа! Потому что аксыйские события 17 марта 2002 года, 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года – эти события, которые между собой связала история борьбы нашего народа за свободу и справедливость. Это три перевала одного тяжелого пути. Каждая из этих памятных дат чрезвычайно важна. Но решающей победы народ достиг только 7 апреля. Поэтому 7 апреля – народный праздник!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с национальным праздником 7 Апреля!

Пусть Всевышний дарует нашему народу согласие, единство, а нашей стране мир и процветание!

Народ Кыргызстана всегда будет помнить подвиг простых людей и погибших героев, открывших 7 апреля 2010 года путь к возрождению страны, к свободе и справедливости!"

URL: https://www.vb.kg/370070
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
апрель
06.04.2018, 11:29

Да-да-да, для тебя это праздник. Ты и твои шофера пришли к власти, чем не праздник?

А для нас это траур, мы ушли на дно.

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Жалоба модератору
Патриот
06.04.2018, 11:43

Ну да, ВЫ наверное жили при Бакиеве ооооочень хорошо. Прям были счастливы.

0
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Жалоба модератору
Болотбек
06.04.2018, 12:09

То что прогнали Бакиевых,это очень и очень хорошо. Погибли люди и это плохо. Кто виноват в их смерти время покажет. А вот праздновать и или скорбить,не знаю. Наверное сперва скорбить,возложить цветы,прочитать куран,ну а потом отпраздновать свержение Бакиевым.

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Жалоба модератору
Честно
06.04.2018, 16:05

достал АША, отслужил своё пусть уходит.Его неопрометчивые выступления вызывает ещё больше отвращения - поэтому никогда не смотрим его выступления)).

-1
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Жалоба модератору
Beksultan keldibekov
07.04.2018, 00:29
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Честно

достал АША, отслужил своё пусть уходит.Его неопрометчивые выступления вызывает ещё больше отвращения - поэтому никогда не смотрим его выступления)).

А чем его сегодняшнее выступление вам не нравится? Вы за клановость? Вы за родственников президента у власти везде и густо? По Бакиеву соскучились?

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