Вопреки бытующим ожиданиям, глава президентской охраны – не с юга

Как только Дамир Мусакеев освободил должность начальника Девятого управления ГКНБ КР, тут же поползли слухи о том, что Сооронбай Жээнбеков поставит на этот пост кого-то из "своих" - южных.

Но предположениям этим было не суждено сбыться.

Токтосун Сабыров – иссыккульский, ему 46 лет.

Биографическая справка:

Образование:

1989-1994гг. - КГУ им. 50-летия СССР, юридический факультет, специальность "Правоведение"

1995-1997 гг. - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров при Кыргызском Государственном национальном университете им. Ж.Баласагына, экономический факультет, специальность "Финансы и банковское дело"

Дополнительное образование:

1998-1999-2001 гг. Специальный учебно-тренировочный антитеррористический центр США Учебно-тренировочный центр сил специального назначения, Франция, г. Париж Специальный факультет Академии ФСБ РФ, г. Москва

Опыт работы:

2010-2016 гг. - ГКНБ Кыргызской Республики

2009-2010 гг. - Министерство труда занятости и миграции Кыргызской Республики, заместитель министра

2008-2009 гг. - Государственный комитет по миграции и занятости Кыргызской Республики, заместитель Председателя

2006-2007 гг. - Департамент паспортного и визового контроля МВД Кыргызской Республики, заместитель начальника Департамента

2005-2006 гг. - Управление паспортного и визового контроля МВД Кыргызской Республики, заместитель начальника Управления

2004-2005 гг. - начальник службы безопасности ОАО "КазВторЦветМет", Республика Казахстан, Алматы

2003-2004 гг. - начальник службы безопасности регионального отделения компании "Вимпекс", Республика Казахстан, город Тараз

2001-2003 гг. - оперативные подразделения Службы национальной безопасности Кыргызской Республики

1998-2001 гг. - Управление специальных операций "Альфа" СНБ Кыргызской Республики, Антитеррористический Центр "Калкан"

1994-1998 гг. - Следственное Управление ГКНБ Кыргызской Республики Владение языками - русский, кыргызский, английский разговорный

Сабыров женат, трое детей.

Это то, что говорится в официальных данных.

А что Сабыров за человек?

По словам генерал-лейтенанта Токона Мамытова, который знает Токтосуна Сабырова лично и работал с ним, это грамотный офицер, который добросовестно выполняет порученную работу.

- Он представитель той когорты чекистов, который далек от безрассудных поступков, от каких-то "левых" амбиций. Перед ним только одна цель – качественно выполнить поставленные задачи. Кстати, в некотором роде он уникальный сотрудник – у него редкое сочетание таких профессиональных качеств, как грамотный оперативный работник, вдумчивый следователь и высококлассный спецназовец. Всю эту работу он знает и умеет делать хорошо.

Как человек он спокойный и уравновешенный. Он из тех ребят "суперменов", которые спокойно чистят автомат и готовятся к атаке, когда вокруг все горит и взрывается, - утверждает Токон Болотбекович.

Подтверждает слова Мамытова и бывший начальник спецподразделения "Альфа" и в свое время начальник президентской охраны Артур Медетбеков.

- Хороший парень, профессионал. Знает свою работу и качественно ее выполняет. Его назначение на эту должность совершенно оправдано, - считает Артур Капарович.

Будем наблюдать, как "хороший парень" справится с новыми обязанностями на посту охраны президента.