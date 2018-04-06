Вопреки бытующим ожиданиям, глава президентской охраны – не с юга

Хорошая видать это организация Вимпекс. Столько больших людей там раньше потрудились. Вон и Турганбаев Мелис там потрудился до своего назначения замом МВД.Хорошая видать организация.
Как только Дамир Мусакеев освободил должность начальника Девятого управления ГКНБ КР, тут же поползли слухи о том, что Сооронбай Жээнбеков поставит на этот пост кого-то из "своих" - южных.
Но предположениям этим было не суждено сбыться.
Токтосун Сабыров – иссыккульский, ему 46 лет.
Биографическая справка:
Образование:
1989-1994гг. - КГУ им. 50-летия СССР, юридический факультет, специальность "Правоведение"
1995-1997 гг. - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров при Кыргызском Государственном национальном университете им. Ж.Баласагына, экономический факультет, специальность "Финансы и банковское дело"
Дополнительное образование:
1998-1999-2001 гг. Специальный учебно-тренировочный антитеррористический центр США Учебно-тренировочный центр сил специального назначения, Франция, г. Париж Специальный факультет Академии ФСБ РФ, г. Москва
Опыт работы:
2010-2016 гг. - ГКНБ Кыргызской Республики
2009-2010 гг. - Министерство труда занятости и миграции Кыргызской Республики, заместитель министра
2008-2009 гг. - Государственный комитет по миграции и занятости Кыргызской Республики, заместитель Председателя
2006-2007 гг. - Департамент паспортного и визового контроля МВД Кыргызской Республики, заместитель начальника Департамента
2005-2006 гг. - Управление паспортного и визового контроля МВД Кыргызской Республики, заместитель начальника Управления
2004-2005 гг. - начальник службы безопасности ОАО "КазВторЦветМет", Республика Казахстан, Алматы
2003-2004 гг. - начальник службы безопасности регионального отделения компании "Вимпекс", Республика Казахстан, город Тараз
2001-2003 гг. - оперативные подразделения Службы национальной безопасности Кыргызской Республики
1998-2001 гг. - Управление специальных операций "Альфа" СНБ Кыргызской Республики, Антитеррористический Центр "Калкан"
1994-1998 гг. - Следственное Управление ГКНБ Кыргызской Республики Владение языками - русский, кыргызский, английский разговорный
Сабыров женат, трое детей.
Это то, что говорится в официальных данных.
А что Сабыров за человек?
По словам генерал-лейтенанта Токона Мамытова, который знает Токтосуна Сабырова лично и работал с ним, это грамотный офицер, который добросовестно выполняет порученную работу.
- Он представитель той когорты чекистов, который далек от безрассудных поступков, от каких-то "левых" амбиций. Перед ним только одна цель – качественно выполнить поставленные задачи. Кстати, в некотором роде он уникальный сотрудник – у него редкое сочетание таких профессиональных качеств, как грамотный оперативный работник, вдумчивый следователь и высококлассный спецназовец. Всю эту работу он знает и умеет делать хорошо.
Как человек он спокойный и уравновешенный. Он из тех ребят "суперменов", которые спокойно чистят автомат и готовятся к атаке, когда вокруг все горит и взрывается, - утверждает Токон Болотбекович.
Подтверждает слова Мамытова и бывший начальник спецподразделения "Альфа" и в свое время начальник президентской охраны Артур Медетбеков.
- Хороший парень, профессионал. Знает свою работу и качественно ее выполняет. Его назначение на эту должность совершенно оправдано, - считает Артур Капарович.
Будем наблюдать, как "хороший парень" справится с новыми обязанностями на посту охраны президента.