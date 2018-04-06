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В Бишкеке зверски убита 30-летняя мать троих детей

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ВБ

5 апреля, примерно в 3:20 часов поступило сообщение о том, что в одном из домов жилмассива Арча-Бешик обнаружено тело женщины, сообщает пресс-служба УВД Бишкека.

На место выезжала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. При поверхностном осмотре на теле девушки обнаружены различные телесные повреждения. Личность погибшей установлена. Ей оказалась 30-летняя жительница жилмассива "Арча-Бешик" О.Г. Тело направлено в морг на экспертизу.

По предварительным данным, женщина скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 97 УК КР.

В ходе расследования было установлено, что в ту ночь её сожитель вместе с другом распивали спиртное у знакомого дома, в Арча-Бешике. По возвращению домой между женщиной и сожителем возникла ссора, вследствие которой сожитель избил женщину. После чего ушел из дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении преступления задержан М.М. 1993 года рождения.

Задержанный водворен в ИВС.

У женщины остались трое маленьких детей, которые находятся у родных матери.

URL: https://www.vb.kg/370073
Теги:
убийство, преступление, Бишкек
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