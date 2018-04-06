Готовимся к Пасхе: что нельзя пропустить?

Православные христиане всего мира готовятся к главному празднику богослужебного года – Светлой Пасхе. В Кыргызстане также идут приготовления ко дню Воскресения Христова, которое в этом году выпадает на 8 апреля.

Богослужения:

Нынешнюю неделю православная церковь называет страстной седмицей. В эти дни православные христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания и путь на Голгофу, к распятию. Богослужения Страстной седмицы особо величественны, украшены апостольскими и евангельскими чтениями, песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов. Каждый день называется Великим и посвящается определенному событию.

Расписание богослужений в православных храмах немного отличается по времени, но поскольку большинство граждан все же ходят в Свято-Воскресенский кафедральный собор, то мы публикуем именно его расписание:

- в Великий пяток, 6 апреля, утренней Литургии не будет, вместо нее прочтут Царские часы. Во время вечерней службы произойдет вынос плащаницы, поэтому начнется богослужение на 2 часа раньше обычного – в 14.30;

- в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, богослужение с чином погребения начнется в 2.00 ночи. Затем последует Вечерняя божественная Литургия и в 23.20 начнется Полунощница, за ней – Крестный ход и начало Пасхальной утрени, за которой последуют чтения Часов Пасхи, Литургия и освещение куличей, служба продлится примерно до 2.00 Пасхального воскресенья.

- в Пасху, 8 апреля, ранняя Литургия начнется в 6.30, поздняя – в 8.30 утра. Весь день в Пасху в храме будут освещать куличи и другие праздничные угощения. В 16.00 начнется Великая Вечерня.

Праздничные мероприятия:

Пасхальная неделя будет наполнена самыми разнохарактерными событиями. Выступления детей из воскресной и православной школ, конкурсы и представления, благотворительная ярмарка будут чередоваться с серьезными мероприятиями – пасхальными чтениями, первым съездом православных добровольцев и, конечно же, встречей Благодатного огня со Святой земли.

8 апреля, воскресение: Пасха совпадает с престольным праздником Свято-Воскресенского собора, поэтому на территории храма запланировано проведение большого праздника – с угощениями, конкурсами, выступлениями и пасхальной ярмаркой, которую организует епархиальный отдел социального служения и благотворительности.

В храме святого равноапостольного Великого Князя Владимира (микрорайон Асанбай)

также в этот день состоится народный праздник и ярмарка, где будут продавать подарки на Пасху ручной работы, изготовленные мастерами Молодежного отдела епархии.

9 апреля, понедельник: Торжественная встреча Святого огня из иерусалимского храма Гроба Господня. Состоится она на соборной площади Свято-Воскресенского храма в 16.00.

С 12 по 14 апреля в конференц-зале духовно-просветительского центра Свято-Воскресенского собора пройдут VI Международные образовательные Пасхальные чтения. Тема нынешних – "Христианская нравственность и современная культура". Начало в 11.00. Вход свободный.

12 апреля в Филармонии состоится и большой пасхальный концерт "Светлый праздник", начало в 18.30. Чуйский камерный оркестр исполнит произведения русских и зарубежных классиков. Безусловно, украсит программу выступление Виктории Васильевой – она в этот вечер будет играть на органе.

12 - 13 апреля в Духовно-просветительском центре Бишкекской и Кыргызстанской епархии пройдет I епархиальный съезд добровольцев. На него прибудут представители православного добровольческого движения и сестры милосердия из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Для участия в съезде необходимо заполнить заявку, опубликованную на сайте епархии www.eparchia.kg

Во время Светлой седмицы во всех православных храмах Кыргызстана будут проходить локальные праздничные мероприятия, анонсы которых публикуются обычно на информационных досках каждого прихода.