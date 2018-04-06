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Сотрудники минздрава наживались на гемодиализе

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Павел Рязанов

Генеральная прокуратура проверила госзакупки процедур гемодиализа для больных с хронической болезнью почек и установила, что чиновники Министерства здравоохранения с мая 2015 года по декабрь 2016 года закупали процедуры гемодиализа с нарушениями и заключили заведомо невыгодные соглашения с частным медучреждением.

В результате этого, по предварительным расчетам, государству был нанесен материальный ущерб в размере 75 миллиона 972 тысячи сомов.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) Уголовного кодекса КР.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации дальнейшего расследования.

URL: https://www.vb.kg/370076
Теги:
Генеральная прокуратура, Минздрав, госзакупки
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