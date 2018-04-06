Могут ли 36 карет "Скорой" обслужить весь город?

Телеведущая информационно-аналитической программы "Ала-Тоо" телеканала КТРК Нуржамал Бурханова пожаловалась, на то, что бригада скорой помощи приехала на вызов лишь через два часа. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

По словам Бурхановой, 5 апреля, в 21:11 она вызвала кардиобригаду скорой медицинской помощи, так как у ее мамы прихватило сердце.

"Карета скорой помощи приехала лишь в 22:55. Я все понимаю, что не хватает бригад, но почти два часа ожидания - это просто немыслимо", - возмутилась телеведущая.

Редакция VB.KG связалась с заместителем директора по оперативной части ССМП Болотом Абдылдаевым. Он отметил, что задержка карет объясняется тем, что на станции скорой помощи всего 36 машин, столько же и бригад. А в сутки на линию скорой помощи поступает от 500 до 600 вызовов. Собственно, на 1000 человек приходится 1 машина скорой помощи.

Также Болот Абдылдаев добавил, что скорая помощь опаздывает к больным и по вине водителей на дорогах, которые попросту не пропускают карету.

О проблеме нехватки бригад "Скорой" известно давно. Жалуются сами медики, ругаются нуждающиеся в помощи и их родственники.

Но, кажется, ситуация так и останется плачевной. Судя даже по отсутствию обсуждения этой проблемы в верхних эшелонах власти, правительство не считает это приоритетной для решения задачей.