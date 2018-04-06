Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков соберутся вместе?

Завтра, 7 апреля, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальной стене памяти погибших в апрельских событиях 2010 года в Мемориальном комплексе "Ата-Бейит".

Отдел информполитики АПКР сообщает также, что на мероприятие приглашены экс-президенты страны Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева, Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, Премьер-министр Сапар Исаков, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Айнаш Токбаева.

В мероприятии примут участие родственники погибших и пострадавших 7 апреля 2010 года, участники Апрельских событий, депутаты Жогорку Кенеша, члены Правительства, руководители других государственных органов Кыргызской Республики и представители общественности.

В этот же день Президент Сооронбай Жээнбеков возложит цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года на площади "Ала-Тоо".

Судя по всему, главной интригой этого дня станет, примет ли приглашение Роза Отунбаева – ведь с Алмазбеком Атамбаевым в последний раз они расстались не очень хорошо.

Конечно, для народа Кыргызстана будет хорошим знаком, если все эти три президента соберутся на одной площадке и смогут вести мирный диалог.

Хотя бы ради памяти погибших 7 апреля…