Казакпаев: Предложение по отставке генпрокурора – популизм

Депутаты "Ата Мекен" в ходе заседания фракции предложили выразить недоверие и отправить в отставку генпрокурора КР Индиру Джолдубаеву. Такое решение они объяснили тем, что глава надзорного органа за годы своей работы не показала должных результатов.

"Мы создать депутатскую комиссию для оценки ее деятельности", - подчеркнули представитель фракции Каныбек Иманалиев.

Примечательно, что на такое решение депутатов подвигло то, что Джолдубаева не пришла на отчет о деятельности надзорного органа за прошлый год, проводимый фракцией, по причине болезни. Вместо себя она отправила заместителя Боконбая Казакова, чем вызвала недовольство оппозиционеров.

Однако отечественный политолог такое требование "ата-мекеновцев" назвали популизмом.

- Тем более, когда они в меньшинстве, а на их лидеров заведены серьезные уголовные дела, - считает политолог Марат Казакпаев. – Более того, присутствие Джолдубаевой на заседании фракции необязательно: отчет может зачитать и помощник. Если уж у них есть какие-либо отдельные вопросы специально для генпрокурора, то задать они их могут и в электронном формате. Складывается впечатление, что они специально придираются к мелочам, привлекая к себе внимание. Но, в любом случае, их обвинения не обоснованы и бездоказательны. Поэтому, даже если и соберется депутатская комиссия, их просьбу она вряд ли удовлетворит, - подчеркнул VB.KG Марат Сайнидинович.

Юрист Нурбек Токтокунов на своей страничке в соцсетях пояснил регламент отправки генпрокурора в отставку.

"Согласно части 4 статьи 64 Конституции Президент освобождает от должности Генерального прокурора с согласия не менее половины от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. Либо досрочное освобождение главного прокурора может инициировать одна треть депутатов при условии, если за данную инициативу проголосует две трети парламента. Таким образом, генерального прокурора может "убрать" президент с согласия не менее половины парламента, либо две трети парламента, с которыми глава государства обязан согласиться", - подчеркнул Токтокунов.

На данный момент за смену главы надзорного органа выступают в основном оппозиционные фракции, которых в парламенте меньшинство. И вряд ли их инициатива наберет достаточное число голосов депутатского корпуса.

Но важно здесь другое: жалуясь на отсутствие чиновников и генпрокурора на своих заседаниях, посещать "общие" парламентарии тоже не торопятся. Их количество там редко превышает 50 человек. И это лишь при условии голосования по важным законопроектам. За многих зачастую голосуют коллеги по ЖК. Так, может, и гражданам взять пример со своих избранников: выразить им вотум недоверия и отправить в отставку?