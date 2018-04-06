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На границе КР и РК пресечен канал незаконной перегонки скота

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Виктория Григоренко

На границе Казахстана с Кыргызстаном сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции РК задержана группа жителей, перегонявших скот в соседнюю республику для дальнейшей продажи. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Как отмечается, Департаментом Национального бюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области установлено, что отдельные жители Меркенского района вне пунктов пропуска незаконно перегоняют скот из Кыргызстана для последующей его реализации в Казахстане.

"В результате засады ночью 1 апреля текущего года зафиксирована передача от жителей Меркенского района взятки сотруднику пограничной заставы за обеспечение беспрепятственного пересечения границы 13 голов КРС", - говорится в сообщении.

Также на участке погранзаставы задержаны четыре гражданина Казахстана, которые по поручению взяткодателей и перегоняли скота с территории Кыргызстана.

"В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде залога. Материалы по факту нарушения госграницы будут выделены и направлены по подследственности", - проинформировали в казахстанском издании со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

URL: https://www.vb.kg/370083
Теги:
граница, Казахстан, Чуйская область
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