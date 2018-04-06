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LG Electronics представила новые модели телевизоров и аудиосистем

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LG Electronics представила модельный ряд 2018 года для стран СНГ, включающий уникальные OLED, SUPER UHD NanoCell телевизоры. Линейка аудио продукции включает супермощные системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров, портативную акустику.

Модельный ряд телевизоров LG 2018 года был разработан в соответствии с современными тенденциями в мире электроники. В телевизорах серий OLED W8, E8, C8 встроен интеллектуальный процессор α9 (Alpha), который значительно снижает зернистость изображения и улучшает глубину и детализацию. Процессор обеспечивает гладкое и четкое отображение движущихся изображений на скорости до 120 кадров в секунду.

Линейка SUPER UHD-телевизоров с технологией NanoCell LG 2018 года со встроенными функциями искусственного интеллекта создана на основе мощного процессора α (Alpha) 7, такого же, который используется в серии OLED-телевизоров B8. Благодаря технологии Nano Cell и подсветке FALD (Full Array Light dimming) эти телевизоры могут предложить высокое качество изображения с еще более глубокими оттенками черного, с улучшенной визуализацией и детализацией теней, и высокой четкостью цветов с максимально широкими углами обзора. Обеспечивая еще более яркие впечатления от просмотра, новые SUPER UHD-телевизоры также поддерживают технологию Dolby Atmos, создавая атмосферу полного аудиовизуального погружения.

В OLED и SUPER UHD NanoCell телевизорах LG 2018 года реализована функция Cinema HDR, которая обеспечивает поистине кинематографический уровень передачи изображения прямо у вас дома.

Новые OLED и SUPER UHD NanoCell модели включают элементы искусственного интеллекта, которые позволяют зрителю использовать возможности голосового ввода текста и управления телевизором.

Новые мощные акустические системы LG X-Boom 2018 года обеспечивают качественный звук и диско-подсветку и позволяют создавать собственную музыку благодаря расширенным DJ-эффектам и передавать на смартфон через Bluetooth. А портативные колонки порадуют потребителей увеличенным временем автономной работы до 22 часов. Кроме того, теперь можно не беспокоиться и смело находиться с устройствами рядом с водой, благодаря степени защиты от брызг и водонепроницаемости.

Новая расширенная линейка саундбаров LG поддерживает технологию Dolby Atmos SK10Y (Meridian), SK9Y SK8, которая позволяет точно размещать и перемещать звуковые объекты в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя.

URL: https://www.vb.kg/370084
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