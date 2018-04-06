Чекисты предотвратили серию терактов в регионе

ГКНБ 4 апреля задержан гражданин КР Х.М., 1992 г.р., об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет нацбезопасности установил, что задержанный Х.М., прошел диверсионно-террористическую подготовку в лагерях МТО (международных террористических организаций). Он участвовал в боевых действиях против правительственных войск в Сирии.

Х.М. по приказу главарей международных террористов прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ.

Против террориста ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.226-4 ("Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки") Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.