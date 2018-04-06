Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Чекисты предотвратили серию терактов в регионе

304  0
Павел Рязанов

ГКНБ 4 апреля задержан гражданин КР Х.М., 1992 г.р., об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет нацбезопасности установил, что задержанный Х.М., прошел диверсионно-террористическую подготовку в лагерях МТО (международных террористических организаций). Он участвовал в боевых действиях против правительственных войск в Сирии.

Х.М. по приказу главарей международных террористов прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ.

Против террориста ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.226-4 ("Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки") Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370086
Теги:
ГКНБ, терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  