На юге парня, пришедшего к девушке, избили за то, что он из другого села

Медленно, но верно скатываемся в каменный век. По сообщению пресс-службы УВД Ошской области, в селе Бостон сельского округа Гулистан Ноокатского района Ошской области 30 марта группа мужчин жестоко избила молодого человека. Все это действо запечатлено на видео.

Вина парня была только в том, что он, живя где-то в другом месте, выбрал себе в подруги девушку из этого села.

Оскорбленные сельчане вывезли парня и девушку на двух разных машинах. Девушку связали по ногам и рукам. А парня избили толпой.

Молодой человек попал в больницу, состояние девушки должна оценить судмедэкспертиза.

Избитый парень написал заявление в органы правопорядка. Пока что обвиняемым, которых уже задержали, предъявлено обвинение в хулиганстве. Не исключено, что статья будет изменена. Очевидно нанесение телесных повреждений и похищение.