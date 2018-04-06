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Из дома в Бишкеке украли боле полумиллиона сомов

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Мария Озмитель

2 апреля в УВД Первомайского района обратился житель столицы с заявлением о краже в доме.

По приезду на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что днем 2 апреля, с 9:00 до 16:00 часов, неизвестные лица проникли в дом, в районе жилмассива Ак-Босого и похитили деньги в сумме 525 тысяч сом и золотые изделия (кольца, серьги и комплект ювелирных украшений), сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных статьей 164 УК КР (Кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны трое подозреваемых, ими оказались ранее судимые К.А. 1980 года рождения, А.Б. 1993 года рождения и Т.А. 1980 года рождения, уроженцы Джалал-Абадской области.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что кража была совершена группой лиц, так как злоумышленники проникли в дом, взломав решетку и вскрыв окно. Воры, по предварительному сговору, подготовились тщательно. Водитель автомашины стоял наготове, в то время как его сообщники совершали кражу, о чем подтверждают камеры видеонаблюдения.

Задержанные в соответствии с нормами УПК водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Проводится расследование.

URL: https://www.vb.kg/370089
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