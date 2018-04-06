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Алмазбек Атамбаев вновь за Сооронбая Жээнбекова

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Виктория Григоренко

Сегодня Алмазбек Атамбаев встретился с представителями общественных организаций "Мекен шейиттери", "Айкол Ала-Тоо", "Эр теги" и "Апрель байрагы", "Айкол Таза коом", "Элдик сакчы", "Апрель баатырлары", "Орток шамы", "Мекен учун", "Элдик кайрат", а также ДНД "Патриот" и НД "Каркыра". Об этом сообщила прес-служба СДПК.

Экс-президент Кыргызстана напомнил, что страна прошла уже через две революции. И во время последней 2010 года погибли 87 человек, позднее от полученных ран погибли еще 45 человек.

"Героизм участников революции и погибших должен остаться в истории. Никогда нельзя забывать об этом. Нельзя допустить повторения тех кровавых событий и семейно-кланового правления. Вчера об этом очень правильно сказал Сооронбай Жээнбеков. Я всегда поддерживал и будет поддерживать родственников погибших, раненых и участников революции 7 апреля 2010 года. С целью оказания им поддержки и финансирования различных социальных проектов будет открыт специальный фонд", - подчеркнул Атамбаев.

Также он призвал героев Апреля и всех граждан оказывать Сооронбаю Жээнбекову всестороннюю поддержку во всех позитивных начинаниях.

Экс-президент Кыргызстана ознакомился с ходом строительства мечети "7-апрель шейиттери" в Бишкеке. Он отметил, что согласно плану, при входе в нее будут записаны имена всех погибших во время кровавых событий 2010 года, а также ушедших из жизни позднее от полученных ран.

Напомним, строительство мечети инициировано Алмазбеком Атамбаевым в память о гражданах Кыргызстана, погибших в ходе Апрельских событий 2010 года. Капсула на месте строительства мечети была заложена в апреле 2015 года. Сама мечеть расположена в 7 микрорайоне Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/370090
Теги:
Алмазбек Атамбаев, революция
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